Erre a laborértékre alig figyelünk, pedig komoly bajt jelezhet

A vér összetétele – az oxigént szállító vörösvértestektől a fertőzések ellen küzdő fehérvérsejteken át a tápanyagokat szállító plazmáig – rengeteg információt hordoz testünk állapotáról. A laborvizsgálatok során mért számos adat közül azonban az MCV laborérték, vagyis az átlagos vörösvértest-térfogat, egyre inkább a kutatók figyelmének középpontjába kerül.

Az MCV laborértéket sokszor átugorják a véreredmény tanulmányozásakor, pedig kóros eltérése súlyos betegségekre utalhat. A normális MCV érték 80 és 100 femtoliter (fL) között mozog

Fotó: Science Photo Library via AFP

A vérképen szereplő MCV tulajdonképpen azt mutatja meg, átlagosan mekkorák a vörösvérsejtjeink. Ha ez az érték magas, vagyis a vörösvértestek szokatlanul nagyok, illetve fordítva, ha túl kicsik, az jelzésértékű lehet. Korábban az eltéréseket főként vérszegénység, vashiány vagy B12-vitaminhiány esetén vizsgálták. A legújabb tudományos eredmények azonban azt sugallják, hogy ez a laboreredmény hosszú távon más betegségek kockázatára is utalhat – írja a Science Alert.

MCV laborérték: szívbetegségek és egyéb veszélyek előrejelzője lehet

Egy friss kutatás szerint a megemelkedett vagy szokatlan MCV értékű vörösvértestek összefüggésben állhatnak a szív- és érrendszeri betegségekkel, sőt néhány kutató már a daganatos elváltozások megnövekedett kockázatát is gyanítja. Az MCV azonban nem csak az akut problémákra, hanem akár évtizedekkel későbbi egészségi állapotunkra is rámutathat. A túl nagy méretű vörösvértestek ugyanis gyakran a szervezetünk egészének enyhe, de krónikus jellegű gyulladásos állapotát is tükrözhetik, amely később komoly betegségek alapjait vetheti meg.

Az életmód fontos szerepet játszik a normális MCV laborérték fenntartásában

Érdemes hangsúlyozni, hogy az MCV laborérték a genetikai adottságok mellett az életmódunkról is árulkodhat. A dohányzás, a túlzott alkoholfogyasztás, valamint az egyoldalú táplálkozás mind befolyásolhatják a vörösvértestek méretét. Már egy kisebb mértékű életmódváltás – több zöldség és gyümölcs fogyasztása, rendszeres testmozgás, a függőségek csökkentése – is pozitívan hathat erre az értékre, ezáltal csökkentve a jövőbeli kockázatokat.