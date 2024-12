Mégsem létezett az ősrobbanás - nem is tágul a világegyetem?

Az ősrobbanás és a táguló világegyetem elméletének egyik fontos bizonyítékának tartják a galaxisok spektumának vöröseltolódását. A fáradt fény elmélete nem az univerzum tágulásával, hanem mással magyarázza ezt a jelenséget

Fotó: NASA-JPL/Caltech

Az ősrobbanás elmélete az univerzum tágulására a galaxisok fényének a távolsággal növekvő mértékű vöröseltolódásából következtet, ekként értelmezve ezt a tapasztalati tényeken alapuló jelenséget.



Fritz Zwicky viszont abból indult ki, hogy a vöröseltolódásnak más oka is lehet, mégpedig az, hogy sok milliárd évvel ezelőtt a fény terjedési sebessége gyorsabb volt a a jelenlegi c állandónál. Az ősrobbanás elmélete direkt módon ugyan nem érinti a fény sebességének változását, viszont az univerzum korai inflációs szakaszában az einsteini c állandónál gyorsabb tágulási sebességről lehet szó a fáradt fény elmélete szerint.

Ezzel magyarázható ugyanis az a paradoxon, hogy az univerzum 13,8 milliárd évre datált keletkezéséhez képest a világegyetem átmérője 47 milliárd fényév. Zwicky elmélete, mely szerint a galaxisok távolsága ténylegesen nem nő, hanem csak a fény energiavesztesége miatt tolódik el a színképük a vörös felé, az ősrobbanás elméletének általánossá válásával marginális teóriává vált. Zwicky úgy vélte, hogy a vöröseltolódás nem a galaxisok távolodó mozgásából hanem a fényt hordozó fotonok energiaveszteségéből származik.