Ezzel az egyszerű trükkel javul a memória

A University College London tanulmánya kimutatta, hogy harminc perc mérsékelt vagy erőteljes testmozgás és legalább hat óra éjszakai alvás hozzájárulhat a másnapi kognitív teljesítmény javulásához, ami javítja a memória működését.

A fizikai aktivitás rövid távú kognitív javulást, a memória javulását és a demencia kockázatának csökkenését eredményezheti

Fotó: Dan Kitwood/Getty Images

A tanulság csupán annyi, hogy a fizikai aktivitás jót tesz az agynak, a jó alvás pedig segíti ezt Nem véletlen, hogy a fizikai aktivitást korábban már összefüggésbe hozták mind a kognitív funkciók rövid távú javulásával, mind a demencia kockázatának csökkenésével

– mondta Dr. Mikaela Bloomberg, a tanulmány első szerzője a The Guardian online tudományos portálnak.

Bloomberg azonban megjegyezte, hogy a rövid távú hatásokat vizsgáló tanulmányok nagy része laboratóriumi körülmények között készült, és elsősorban percek és órák közötti időskálán követte nyomon a reakciókat.

Ezek a kutatások azt sugallták, hogy az előnyök:

az agy fokozott véráramlásának és

a neurotranszmitterekként ismert vegyi anyagok stimulálásának tudhatók be.

A tudósok most azt állítják, hogy megvizsgálták a valós életben végzett fizikai aktivitás rövid távú hatásait, és nemcsak hogy az agyra gyakorolt jótékony hatást találtak, hanem azt is kimutatták, hogy ezek a vártnál hosszabb ideig tartanak.

A memória és a feldolgozási sebesség vizsgálata

Az International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity című folyóiratban publikált tanulmányban Bloomberg és munkatársai arról számolnak be, hogy arra kértek 76, 50 és 83 év közötti felnőttet (akiknek nem volt kognitív károsodásuk vagy demenciájuk), hogy nyolc napon keresztül viseljenek egy mérőeszközt, amivel nyomon követhetik az alvásukat és fizikai aktivitásukat, miközben a szokásos életvitelüket folytatják. A résztvevők minden nap egyszerű online kognitív teszteket is kaptak, amelyekkel többek között a figyelmüket, a memóriájukat és a feldolgozási sebességüket vizsgálták.

Az eredményekből kiderült, hogy az előző napi mérsékelt vagy erőteljes fizikai aktivitás minden egyes 30 perces növekedése 2-5 százalékos növekedést jelentett az epizodikus és munkamemória pontszámokban a következő napon. Bár csak az utóbbi maradt meg, miután a résztvevők alvási adatait is figyelembe vettük

– magyarázták a szakemberek, hozzátéve, hogy nehéz megmondani, hogy ez kézzelfogható különbségnek felel-e meg, így az lesz a következő lépés, hogy hasonló munkát végezzenek kognitív zavarokkal küzdő embereken.