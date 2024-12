Tasmán tigris és mamut: kihalt állatok, de a 21. századi technológiával újra találkozhatunk velük

A fizikai térben elhelyezett digitális markerek segítségével láthatóvá tehető, hogy az egyes résztvevők merre fordítják a figyelmüket a digitális térben

Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

Egyrészt a résztvevők láthatják, hogy másokat éppen mi érdekel. Másrészt, különösen a tárlatvezető értheti meg, hogy a résztvevők mire összpontosítanak valójában. Ez az információ segítheti a tárlatvezetőket abban, hogy egyénileg is reagáljanak a nézett tárgyakra, vagy (át)irányítsák a résztvevők figyelmét. A digitális technológiák újításai a múzeumok közösségei tereiben is egyre többször jelennek meg.

A Magyar Pénzmúzeum és Látogatóközpontban például két humanoid robot, Kápé és Mani fogadja a látogatókat.

Fotó: Magyar Nemzeti Múzeum

Kérdésekre válaszolnak, segítenek a látogatók irányításában, és érdekességeket mesélnek nekik a múzeumról.

Az MI alapú algoritmusok lehetővé tesznek egyéni igényekre szabott látogatói útvonalakat, sőt tárlatvezetéseket is a kiállításokban. A chatbotok mintájára létrahozott virtuális tárlatvezetők az egyes látogatók reakció alapján az egyéni érdeklődésükhöz igazítják a kiállítások bemutatását. A New York-i Cooper Hewitt Smithsonian Design Museumban például egy tollba építettek mesterséges intelligenciát. A fejlesztés tulajdonképpen egy interaktív tárlatvezető rendszer.

A látogatók a toll segítségével megjelölhetik a számukra érdekes műtárgyakat, az így készült válogatáshoz pedig a múzeum honlapján később is hozzáférhetnek, és további, személyre szabott, bővebb információkkal is kiegészítve.

A mesterséges intelligencia múzeumi felhasználásának alapja a gyűjteményi digitalizáció

Azoknak a változatos formában megjelenő, generatív mesterséges intelligenciával működő alkalmazásoknak a működése ugyanis, amelyekkel a kiállításokban találkozunk hatalmas, összetett adathalmazokra épül. A sztárok világhírű MET Gala-jának is otthont adó New York-i Metropolitan Museum of Art az elmúlt évtizedekben több félmillió műtárgyat tett közzé digitálisan.

Ezekhez a rekordokhoz a világ minden tájáról bárki szabadon hozzáférhet.

Egy ekkora adatbázis kezelése, és az abban való egyszerű. kulcsszavas keresés azonban igazi kihívás lehet. Éppen ezért az utóbbi években a Metropolitan Museum of Art egy mesterséges intelligencia alapú algoritmussal kötötte össze a digitális gyűjteményt, amely segít megtalálni az egymással összefüggő műtárgyakat, a köztük lévő kapcsolatokat, és azok történetét is. Mindezt az MI által generált kulcsszavak révén a Wikipedia egyes szócikkeivel is összekötötték, hogy a műalkotások történeti kontextusa ily módon is megismerhető legyen.4

Az idei évben nyílt számos kiállítás megerősíti, hogy a jövő múzeumaiban igen fontos szerepe lesz a mesterséges intelligenciának.

A legújabb technológiai irányzatok alapján a digitális műtárgyadatbázisokon túl a múzeumok kiállítótereiben is egyre többször találkozhatunk majd mesterséges intelligenciával működő alkalmazásokkal. Az MI múzeumi alkalmazása hatalmas potenciállal bír. Lehetővé teszi a kulturális örökség modern, interaktív bemutatását, ami által a múzeumok egyedülálló élményt nyújthatnak a látogatóknak.