Nem kötött kompromisszumot, ezért saját magát koronázta meg Napóleon

Napoleone di Buonaparte 1769. augusztus 15-én született Korzika szigetén, Ajaccióban, egy olasz származású kisnemesi családban. A katonai akadémia elvégzése után tüzérhadnagyként kezdett szolgálni, üstökösszerű felemelkedése 1793-ban kezdődött, mikor az általa irányított tüzérségnek köszönhetően sikerült visszafoglalni az angolok által megszállt touloni kikötőt. Még abban az évben, alig 24 évesen tábornokká nevezték ki és az olasz hadszíntérre vezényelték, de a jakobinus diktatúra bukása bizonytalanná tette helyzetét, rövid időre őrizetbe is vették. Országos hírnévre az 1795-ös monarchista felkelés leverésével tett szert, amikor könyörtelenül a tömegbe ágyúztatott. A később saját magát koronázó Napóleon nem sokkal később feleségül vette a nála idősebb kreol szépség Joséphine de Beauharnais-t, és a mézeshetek után visszatért az itáliai hadszíntérre, ahol tönkre verte az osztrák seregeket. Az 1798-as egyiptomi hadjárat során elfoglalta Kairót, de az abukíri tengeri vereség miatt csak nagy nehézségek árán jutott vissza Franciaországba.

Napóleon 1812-ben Jacques-Louis David francia festő portréján

Fotó: Wikimedia Commons/Jacques-Louis David

A hatalmat 1799. november 10-én ragadta magához: az úgynevezett brumaire-i államcsíny ügyetlenül zajlott, de a Direktórium iránti bizalomvesztés miatt mégis sikerrel járt. A csatatéren aratott diadalok rendkívül népszerűvé tették, s 1802-ben örökös konzullá választották, ezután gyakorlatilag teljhatalommal rendelkezett.

A "kis korzikai" két évvel később egy, a britek és a száműzött Bourbonok által támogatott összeesküvés leleplezése után úgy döntött, hogy a konzulátus helyett monarchiát alapít.

Napóleon felismerte, hogy a forradalom káoszában és az állandó háborúzásban megfáradt francia nép stabilitásra, rendre, kiszámítható mindennapokra vágyik, amelyet a nemzet egységét megtestesítő személy vagy intézmény biztosít számára. Annak is tudatában volt, hogy tervei megvalósításához hatalmát el kell ismertesse a kontinens többi uralkodójával, akik Franciaországot továbbra is köztársaságnak, Napóleont pedig egyszerű közembernek tekintették – ehhez pedig a legjobb módszer, ha az ő fejére is korona kerül és dinasztiát alapít.