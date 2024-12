Nem az Aranyvonat vitte az értékeket Magyarországról, hanem aranyvonatok

Az MNB Aranyvonata

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) aranytartaléka a második világháború végéig Magyarország nemzetgazdasági biztonságának alapját képezte. A német megszállás, a szovjet előrenyomulás és az általános háborús helyzet miatt 1944 végén az MNB vezetése úgy döntött, hogy az aranykészletet és más pénzügyi eszközöket, illetve állami tulajdonú értékeket evakuálni kell Budapestről, hogy elkerüljék azok elpusztulását vagy ellenséges kézre kerülését.

A Magyar Nemzeti Bank épülete napjainkban

Fotó: Wikimedia Commons

Az állami tulajdonú értéktárgyak elszállítása 1945 januárjában kezdődött és két szakaszban zajlott le. A szállítmányok a jegybank tulajdonán (29 tonna arany, illetve valuta-, részvényállomány stb.) kívül a Pesti Magyar Kereskedelmi Bank aranykincsét, közgyűjteményi javakat (Országos Széchényi Könyvtár, Magyar Tudományos Akadémia értékei stb.), egyes állami kezelésű letétállományokat (Budapest Székesfővárosi Árvaszék, bűnügyi letétek), a két platina méter etalont, a Magyar Királyi Posta bélyeggyűjteményét, egyes közintézmények által az MNB-nek őrzésre átadott letéteket, valamint rövid időre a Szent Koronát, és a koronázási jelvényeket tartalmazták.

Mindkét aranyvonat csak nagyob lassan haladhatott az akkor a náci Németországhoz tartozó osztrák területeken

Fotó: Pinterest

A két szerelvény célállomása az ausztriai Spital am Pyhrn volt, ahová a kormány maradéka és más menekülő hivatalok is igyekeztek eljutni. A két vonat őrzésével többek között az MNB olyan dolgozói voltak megbízva, akik a nyilas hatalomátvétel előtt is már az intézményben dolgoztak, ezt azért látta szükségesnek a vezetőség,

mert nem akarták, hogy az ország vagyona német, vagy akár nyilas kézre kerüljön.

A dolgozók viszonzásul magukkal vihették családjukat is.

Egy amerikai tiszt kezében az egyik, az MNB aranyvonatáról származó aranytömbbel

Fotó: U.S. Army Photo

A szállítmány azonban 1945 májusában az amerikai hadsereg kezébe került. Az amerikaiak biztosították az értékeket és jelentős részét, komolyabb egyeztetéseket követően, a háború után visszajuttatták Magyarországnak, ahol a háború utáni gazdasági helyreállítás részeként szolgált.

A nyilas kormány Aranyvonata

Magyarország német megszállása után hatalomra kerülő Sztójay-kormány 1944. március végétől jogfosztó rendeleteket hozott a magyar zsidóság kárára. Az április közepén kibocsátott 1600/1944 ME sz. rendelet államilag zárolta a zsidók ingó és ingatlan vagyonának túlnyomó részét. Már a nyilas hatalomátvétel előtt megszületett a döntés, hogy a mobilizálható, legértékesebb zsidó vagyontárgyakat össze kell gyűjteni, és a szovjet csapatok elől nyugatra kell menekíteni.