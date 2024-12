Nyolcvan éve kezdődött el a halál ötven órája

1944. december 16-án hajnali fél ötkor kétezer német löveg félelmetes robaja oszlatta szét az Ardennek-hegység karácsonyi képeslapra emlékeztető behavazott erdeinek csendjét. A mennydörgésszerű zárótűz elhallgatása után beállt rövid csend azonban nem tartott sokáig; a felriadt és megzavarodott amerikai katonák szeméből még az ágyúk dörgésénél is félelmetesebb hang, a ködbe burkolózott erdőségből előretörő német harckocsik motorzúgása és lánctalpcsörgése űzte el végleg az álmot. A támadó német egységek katonáiban magasan lobogott a harci szellem, mert hosszú hónapok állandó visszavonulásai és súlyos vereségei után most ismét előlük futott az ellenség. Az angolszász szövetségesek Reims-i főparancsnokságára az Ardennek térségéből befutó egyre hisztérikusabb üzenetek eleinte nem sok aggodalmat váltottak ki Dwight D. Eisenhower hadseregtábornok karácsonyi ünnepekre készülődő vezérkaránál. A főparancsnokság törzstisztjei közül senki sem tartotta valószínűnek, hogy a normandiai hídfőből történt kitörés óta az egyik súlyos vereséget a másik után elszenvedő németek még képesek lennének egy nagyobb támadó hadműveletre. Ennél nagyobbat azonban nem is tévedhettek volna.

Gondtalan karácsonyozásra készültek Eisenhower főhadiszállásán 1944. december 15-én Bernard Law Montgomery tábornagy, a nyugati front északi szárnyán állomásozó 21. hadseregcsoport parancsnoka toppant be Eisenhower tábornok, az angolszász szövetségesek főparancsnokának főhadiszállására. „Monty” a különc szokásairól, jelvényekkel teleaggatott hatalmas fekete barettjéről, bő szárú kopott kordnadrágjáról, illetve kinyúlt pulóvereiről és a nehéz természetéről elhíresült brit tábornagy karácsonyi jókívánságait jött tolmácsolni a főparancsnoknak. Eisenhower hadseregtábornok főhadiszállásán kellemesen oldott hangulat uralkodott; a törzstisztek közül sokan az Egyesült Államokban eltöltendő karácsonyi szabadságukra készülődtek. Eisenhower ( a kép bal szélén) a szövetségesek főparancsnoka és Montgomery tábornagy

Fotó: U.S. Army Photo Eisenhower tréfásan arra emlékeztette a nála vizitáló Montgomeryt, hogy elvesztette a fogadást, miszerint karácsonyra befejeződik a háború. Még a 12. amerikai hadseregcsoport parancsnoka, az óvatosságáról elhíresült és a fontolva haladást preferáló Omar Bradley tábornok is - akit a nyugati front rámenős és agresszív „fenegyereke”, George Patton tábornok gúnyosan csak „sátorverő Omarként” emlegetett-, a következőket írta a főparancsnoknak címzett december 12-i jelentésében: »Most már bizonyos, hogy az anyagháború egyre jobban csökkenti a németek rendelkezésére álló erőket a nyugati fronton.« Amikor Montgomery Eisenhower főparancsnokságára érkezett, az Ardennekben már egy hete szakadatlanul havazott. A hetek óta tartó borongós ködös idő lehetetlenné tette a szövetséges légierő számára a légi felderítést, de ennek senki sem tulajdonított különösebb jelentőséget. A szövetséges főparancsnokságon az elmúlt hónapok sorozatos sikerei miatt túlságosan is optimista és elbizakodott hangulat alakult ki: a törzstisztek számára képtelenségnek tűnt, hogy a németek talpra tudnának még állni a Normandia óta rájuk zúdult csapásokból. Német Panzer V (Párduc) harckocsi az ardenneki ellentámadás idején

Fotó: Bundesarchiv Azt pedig egyenesen lehetetlennek tartották, hogy a behavazott Ardennek járhatatlan erdőségeiből bontakozzon ki egy nagy német ellentámadás. Emiatt ezen a területen nem is állomásoztattak első osztályú alakulatokat; a harcedzett, de a franciaországi csatákban kivérzett 1. amerikai hadosztályt pihentetés céljából helyezték a frontvonalnak erre a nyugodt és csendes szakaszára, a puskaport még nem szagolt zöldfülű újoncokból álló 99. hadosztályt pedig éppen harci tapasztalatlansága miatt állomásoztatták itt. A szövetségeseknek fogalmuk sem volt arról, hogy a téli szürkeségbe burkolózott ardenneki erdőség mélyén Hitler milyen keserves meglepetést készít elő a számukra.

Hitler nyugaton akarta megfordítani az elpártolt hadiszerencsét

December 12-én, aznap, amikor Omar Bradley tábornok a németek végzetes meggyengüléséről tett jelentést Eisenhower hadseregtábornoknak, a Taunus-hegységbeli Sasfészekben (Adlerhorst) Adolf Hitler tartott eligazítást az ardenneki ellentámadásban részt vevő magasabb egységek parancsnokainak. „ Ha Németország képes néhány súlyos csapást mérni, ez a mesterséges szövetség mennydörgő robajjal összeomlik majd. Fölébe kerekedünk a sorsunknak, úgy bizony!”-így biztatta tábornokait a Führer. A biztatásra pedig igencsak szükség volt, hiszen a támadásra kijelölt hadseregek vezénylő tábornokai korántsem voltak annyira optimisták az ellentámadás sikerét illetően, mint a Wehrmacht legfőbb parancsnok, Adolf Hitler. A leépült Adolf Hitlerben még mindig megmaradt az a képesség, hogy hasson az alárendeltjeire

Fotó: Bundesarchiv Bild A Führer 1944 nyarának sorozatos katasztrófái után szeptember végén fogott hozzá a nagy nyugati ellentámadás tervének kidolgozásához. 1944 szeptemberében mindennek, csak éppen rózsásnak nem volt mondható az általános hadi helyzet a náci Németország számára. Június 6-án az angolszász szövetségesek sikeres normandiai partra szállásával valósággá vált a német tábornoki kar rémálma, a kétfrontos háború. A szövetséges haderőt a véres csatározások ellenére sem sikerült visszaszorítani a tengerbe. A brit és amerikai seregtestek július végén kitörtek a normandiai hídfőből, ami után úgy tűnt, hogy nincs erő ami képes lenne feltartóztatni az angolszász szövetségesek gyors előretörését. Augusztus 25-én felszabadult Párizs, szeptember 4-én pedig a szövetségesek kezére került a stratégiai fontosságú belga kikötő, Antwerpen is. Az angol-amerikai csapatok betörtek Hollandiába és fokozatosan felsorakoztak a német birodalmi határra.

A Bagratyion-hadművelettel a Vörös hadsereg kiszorította a németeket a Szovejtunió területéről

Fotó: Ria/Novosti A keleti fronton a Vörös Hadsereg alig bő két héttel a szövetségesek normandiai inváziója után június 22-én elindította a második világháború addigi legnagyobb szovjet offenzíváját, a Bagratyion hadműveletet. A félelmetes csapás alig néhány nap alatt felmorzsolta a német Középső Hadseregcsoport leharcolt és létszámhátrányban álló magasabb egységeit. A súlyos veszteségeket elszenvedett Wehrmacht-alakulatok augusztus végére véglegesen kiszorultak a Szovjetunióból és a harcok áttevődtek Lengyelország, illetve a Balkán területére. Augusztus 23-án Románia, szeptember 4-én Finnország, szeptember 7-én pedig Bulgária fordult szembe addigi szövetségesével, a Harmadik Birodalommal. 1944. szeptember 23-án a Vörös Hadsereg alakulatai átlépték Magyarország trianoni határait ami azzal a veszéllyel fenyegetett, hogy a szovjet haderő menetből beveszi Budapestet és az osztrák-délnémet határ felé nyomul tovább. Német nehézharckocsi az Ardennekben

Fotó: Bundesarchiv Ebben a válságos helyzetben a német véderő főparancsnokság, az OKW (Oberkommando der Wehrmacht) számára minden korábbinál élesebben vetődött fel a hogyan tovább kérdése. A július 20-án Hitler ellen megkísérelt merénylet kudarca után a Führeren elhatalmasodó paranoia a tábornoki karral fennálló már addig is ambivalens viszonyát nyílt ellenségességgé változtatta. Ennek következményeként még a korábbiaknál is nagyobb vehemenciával utasított el minden olyan vezérkari javaslatot, ami a realitásokból kiindulva de Hitler valóságtól elrugaszkodott elképzeléseivel szembe menve próbált megoldást találni az összeomlással fenyegető harctéri helyzetre. Már elviselhetetlen az állandó visszavonulás

Hitler az 1940-es fényes győzelemsorozata helyszínén, nyugaton akarta megfordítani a hadiszerencsét. 1944 szeptemberének végétől fokozatosan kezdett el testet ölteni a grandiózus nyugati ellentámadás, a Herbstnebel (Őszi köd) kódnevet kapott hadművelet terv, melynek elkészítésébe Hitler eleinte csak a legszűkebb stábját vonta be. Elrendelte egy vadonatúj seregtest, a 6. páncéloshadsereg felállítását, amelynek élére régi mozgalmi harcostársát, Josef (Sepp) Dietrcich SS-Oberstgruppenführert (a Waffen- SS vezérezredesét) nevezte ki. Az egykori müncheni rendőrőrmester, aki korábban hentessegédként és kifutófiúként is dolgozott, 1926-tól vett részt a náci mozgalomban Hitler személyi testőrségének parancsnokaként.

Hitler és a"régi harcostárs" Sepp Dietrich

Fotó: Bundesarchiv/O.Ang. A tagbaszakadt, barázdált arcú köpcös katona sokkal inkább hasonlított egy kocsmai kidobólegényre, mintsem egy porosz tábornokra. Dietrich képességeiről a vezérkari iskolát végzett tábornoktársai nem voltak túl jó véleménnyel. A nyugati német haderő főparancsnoka, az arisztokratikus porosz marsall, Gerd von Rundstedt vezértábornagy úgy jellemezte: „Derék, de hülye.” Wilhelm (Willy) Bittrich Obergruppenführer ( SS-altábornagy) aki a II. SS-páncéloshadtest parancsnokaként fullasztotta kudarcba Montgomery tábornagy 1944. szeptember 17-én elindított grandiózus légideszant vállalkozását, a Market Garden hadműveletet, a második világháború után egy brit hadtörténésznek a következőket nyilatkozta a 6. SS-páncéloshadsereg parancsnokának képességeiről: „ Egyszer másfél órát töltöttem azzal, hogy egy térkép segítségével megmagyarázzak Dietrichnek egy hadműveleti helyzetet. Semmi értelme nem volt. Egy szót sem értett meg belőle.” A 6. SS-páncéloshadsereg parancsnoka, Josef (Sepp) Dietrich Oberstgruppenführer ( a kép bal szélén) SS-tisztek társaságában

Fotó: Bundesarchiv/O.Ang. Hermann Göring szerint Sepp Dietrich legfeljebb egy hadosztály irányítására lett volna alkalmas, de egy hadseregére semmiféleképpen sem. Adolf Hitler mégis ennek a tagbaszakadt faragatlan katonának a vállára helyezte a nyugati ellentámadás sikerének teljes felelősségét. Hitler ugyanis azt akarta, hogy az általa biztosra vett győzelem dicsősége a hozzá feltétlenül hű pretoriánus gárdáját, a Waffen-SS-t illesse meg a kegyvesztett hadsereggel szemben. Az 1944. decemberi nyugati ellenoffenzívát az 1940-es a franciaországi nagy német győzelemhez vezető támadás kiindulópontjáról, az Ardennekből akarta elindítani.

Az ardenneki ellentámadás térképen

Fotó: Wikimedia Commons A támadáshoz három hadsereget vontak össze abban a kiszögellésben, ami az 1944 őszi harcok után az angolszász vonalakba maradt beékelődve. Északon a 15. hadseregre hárult az a feladat, hogy az ardenneki ellentámadás jobb szárnyát biztosítsa, szükség esetén pedig nyújtson támogatást az előretöréshez. Az ellentámadást Sepp Dietrich 6. SS-páncéloshadseregének kellett vezetnie, ami három hadtestből, köztük olyan elit seregtestekből, mint Hermann Preiss Obergruppenführer I., illetve Willy Bittrich II. SS-páncéloshadtesteiből állt. Szintén középen lendült támadásba a kitűnően képzett páncélosparancsnok, Hasso von Manteuffel vezérezredes 5. páncéloshadserege. Az 5. páncéloshadsereg parancsnoka, Hasso von Manteuffel vezérezredes ((képen középen hosszú kabátban)

Fotó: Bundesarchiv/O.Ang. Délről Heinz Brandenberger vezérezredes 7. hadseregének kellett fedeznie a két páncéloshadsereg előretörését. Hitler a páncéloserők főszemlélői posztját betöltő Hienz Guderian vezérezredes határozott tiltakozása ellenére elrendelte a birodalom összes páncélostartalékának összevonását az ardenneki ellentámadáshoz. (Guderian a meglévő páncéloserőket az összeomlással fenyegető keleti front megerősítésére szerette volna tartalékolni.) A nagy nyugati ellentámadás tervének részleteit a legszigorúbb titoktartás mellett dolgozták ki. Hitler elképzelése szerint az offenzíva első ütemében az Ardennekből támadásba lendülő páncélos hadseregek a Meuse folyóig nyomulnak előre, ahol hídfőket létesítenek a folyó túlpartján. Ezután az offenzíva második ütemében a 6. SS-páncéloshadsereg északnak fordul és elfoglalja Antwerpent, az 5. páncéloshadsereg pedig északnyugatnak kanyarodva beveszi Brüsszelt. A Führer úgy vélte, hogy ezzel a manőverrel kettévághatja Montgomery és Bradley hadseregcsoportjait, egyszersmind azt is megakadályozhatja, hogy a bekerített angolszász seregtestek – nem úgy, mint 1940-ben –, visszavonulhassanak a La Manche csatornához. Gerd von Rundtstedt (a képen balra) és Erwin Rommel vezértábornagyok. Von Rundstedt úgy vélekedett Dietrichről, hogy "Derék, de hülye!"

Fotó: Bundesarchiv/O.Ang. Hitler azt remélte, hogy az ardenneki ellentámadás sikere fegyverszünetre kényszerítheti az angolszász szövetségeseket, amivel a náciellenes koalíció is széthullana. Merész, de őrült terv volt. Amikor Hitler először ismertette a támadás részleteit a tábornokaival, Gerd von Rundstedt vezértábornagy azt hitte, hogy rosszul hall. A tervet opponáló és az ellenvetéseit már korábban is kifejezésre juttató Heinz Guderian vezérezredes ez alkalommal sem tett lakatot a szájára egyszerűen csak „őrültségnek” nevezve a Führer tervét. „Már elviselhetetlen az állandó visszavonulás!” - válaszolt üvöltve Adolf Hitler az „okvetetlenkedő” Guderiannak. Még a Führer feltétlen bizalmát élvező és elkötelezett Walther Model tábornagy is óvatosságra intette Hitlert.

Tiger II "Királytigris" nehézpáncélosok

Fotó: Bundesarchiv A marsall von Manteuffel vezérezredessel együtt egy kevésbé nagyszabású, de a sikerre jóval esélyesebb tervről próbálta meggyőzni Hitlert minden eredmény nélkül. Amikor a december 12-i tanácskozásról Sepp Dietrich visszatért a főhadiszállására és ismertette a hadművelet részleteit a 6. SS-páncéloshadsereg „eszével”, a hadsereg vezérkari főnökével, az intelligens és képzett Kraemer vezérőrnaggyal, Kraemer így kiáltott fel: „Őrültség! Micsoda egy őrült terv!” De nem volt mit tenni, Hitler parancsát végre kellett hajtaniuk. Viszontlátásra hadnagy úr, találkozunk Amerikában

Ez alkalommal az időjárás Hitler kezére játszott. Az Ardennek térségét sűrű ködpaplan tette láthatatlanná az ellenség légi felderítői számára. Ugyanakkor a derékig érő hó, a keskeny, meredek és eljegesedett hegyi utak óriási kihívást jelentettek a támadáshoz felsorakozott német páncéloserők számára is. Az offenzíva sikere a meglepetésen és a pontos támadási ütemterv tartásán múlott; addig kellett eredményt elérni, amíg a rossz idő miatt a szövetséges légierő nem tud érdembe beavatkozni a harcok menetébe. Az ütemterv tartását viszont illuzórikussá tették a keskeny hegyi utak, ahol bármelyik pillanatban kialakulhattak a több órás késedelmet is előidéző forgalmi akadályok. A támadásba lendült német csapatok katonái között magas volt a harci morál

Fotó: Bundesarchiv A páncélosegységek csak négy-öt napra elegendő üzemanyag-tartalékkal rendelkeztek, az utánpótlást biztosító raktárak pedig távol feküdtek a kiindulási körletektől. A támadó német egységeket teljesen feltöltötték, a katonák meleg vízhatlan ruházattal és automata fegyverekkel lettek felszerelve. A harci szellem magasan lobogott, a támadás előestjén az 1. SS-páncéloshadosztály egyik katonája a tisztjéhez fordulva vidáman ezt mondta” Auf wiedersehen Herr Leutant, seh dich in Amerika !”, vagyis „Viszontlátásra hadnagy úr, találkozunk Amerikában!” Az ardenneki offenzívához 250 ezer katonát, 1900 ágyút és aknavetőt, 900 harckocsit és rohamlöveget továbbá 1500 repülőgépet vontak össze. A fő támadóerők előtt haladó, a gátlástalan és kalandor jellegű kommandós-akcióiról elhíresült Otto Skorzeny SS-Obersturmbannführer (SS-alezredes) parancsnoksága alatt álló II. dandár angolul beszélő, amerikai egyenruhába bújtatott, valamint amerikai felszereléssel ellátott diverzáns egységnek az volt a feladata, hogy foglalják el a legfontosabb átkelőket, valamint keltsenek zűrzavart az amerikai vonalak mögött. A kalandor jellegű akcióiról elhíresült kommandós parancsnok, Otto Skorzeny (a kép bal szélén)

Fotó: Bundesarchiv Von Heydte alezredes ejtőernyős ezredének pedig a támadás fő irányvonalába eső Eupen-Malmedy út biztosítása volt a kijelölt feladata. 1944. december 16-án hajnali fél ötkor a német tüzérség fél óráig tartó tűzcsapása után lendült mozgásba a német támadóerő. Dietrich a szűk és nehezen járható utak miatt először a gyalogságot vetette csatába, hogy megtisztítsák a terepet az utánuk előrenyomuló páncéloserők számára. A rossz időjárás és a szigorú titoktartás miatt az amerikaiakat teljesen váratlanul érte a német támadás. A rohamozó német erők egyszerűen elsöpörték a 27. amerikai és a zömében újoncokból álló 99. hadosztályt. A kezdeti riadalom után felocsúdó és harcedzett veteránokból álló 1. amerikai hadosztály katonái viszont felvették a harcot és kemény ellenállást tanúsítva lelassították a német előretörést. Tamadásban lévő német roham-alegység az ardenneki ellentámadás idején

Fotó: Bundesarchiv A német katonák hosszú idő és az állandó visszavonulások után most ismét megtapasztalhatták, hogy milyen érzés, amikor előlük fut az ellenség. A szövetségesek főhadiszállásán kezdetben nem okozott riadalmat az Ardennek térségéből érkező egyre több segítséget kérő üzenet, amit a harctéri parancsnokok indokolatlan idegességének tudtak be holmi kisebb jelentőségű helyi német akciózás miatt. Arra, hogy mennyire súlyos a helyzet, és nem csupán valami helyi csetepatéról van szó csak december 19-én jöttek rá, amikor a német előretörés elvágta Omar Bradley tábornok 12.hadseregcsoportját Montgomery tábornagy északi 21. hadseregcsoportjától. Omar Bradley tábornok

Fotó: Wikimedia Commons Bradley ekkor megparancsolta George Patton tábornoknak, a 3. amerikai hadsereg parancsnokának, hogy szakítsa félbe a Saar-vidék elleni támadás előkészületeit és seregével haladéktalanul forduljon északnak, hogy oldalba támadja az előretörő német egységeket. Közben befutott az amerikai egyenruhába öltöztetett Skorzeny-kommandó garázdálkodásának a híre is, ami még tovább növelte a kezdeti pánikot. A főhadiszálláson úgy vélték, hogy a Mussolinit kiszabadító és Titót is majdnem likvidáló hírhedt SS-parancsnok egysége Eisenhower tábornok elfogására készül. Ezért a főparancsnokot és törzsét Reims-ből Versailles-be menekítették. (Skorzeny kommandója a gyakorlatban nem sok kárt tett és a diverzánsok többségét még időben elfogták, de az SS-parancsnoknak olyan félelmetes volt a hírneve, hogy bármilyen rémhírt elhittek róla és az embereiről.) Georga Patton tábornok, az amerikai 3. hadsereg parancsnoka

Fotó: U.S. Army Photo Nem sokon múlott viszont, hogy az előretörő német egységek elfogják a 9. amerikai hadsereg parancsnokát, Hodges tábornokot és a törzsét. Miután Bradley kezéből kicsúszott az irányítás, Eisenhower ideiglenesen Montgomery tábornagyot nevezte ki a front főparancsnokának. A becsvágyó brit marsall nagy elégtétellel vette tudomásul, hogy végre az amerikai csapatoknak is parancsolhat. Montgomery hatalmas eréllyel látott hozzá a kezdeti káosz leküzdéséhez, és a német támadóerők visszaszorításához. Amikor december 19-én átvette a parancsnokságot, már nyilvánvalóvá vált a németek szándéka. Az erők átcsoportosításával, valamint a XVIII. amerikai légideszanthadtest bevetésével december 24-én megállította a 6. SS-páncéloshadsereget. Ráadásul karácsonyra kitisztult az égbolt, így az addig a köd miatt földhöz szegezett szövetséges haderő pusztító támadásokat intézett a légvédelemmel alig rendelkező megtorpant német csapatok és utánpótlási útvonalaik ellen. Hiába aratott a halál ötven órája

Dietrich támadócsoportjából északon az agresszív és rámenős Joachim (Jochen) Peiper SS-Standartenführer (SS-ezredes) páncéloscsoportja jutott el a legmesszebb. Peiper egységéhez tartozott a szövetségesek által rettegett és leküzdhetetlennek tartott Tiger-II „Királytigris” nehézpáncélosokból álló 503. zászlóalj is. Noha Peiper már december 17-én elfoglalta a támadási ütemterveben kulcsfontosságú pontként szereplő Stavelot-t, de az egyre erősebb amerikai ellenállás és főleg a krónikus benzinhiány megállította a tankjait. Joachim Peiper (a kép jobb szélén) harccsoportja jutott el a legmesszebb

Fotó: Bundesarchiv Emiatt két nappal később az amerikaiak visszafoglalták a kisvárost, Peiper pedig az üzemanyaghiánytól megbénult egységével bekerítésbe került. December 25-re Peiper harccsoportja teljesen elszigetelődött a 6. SS-páncéloshadseregtől, ami miatt kénytelen volt az értékes harckocsijai felrobbantása után gyalogosan visszavonulni. A sors különleges fintora, hogy onnantól ahol Pepier harckocsijai megálltak, alig másfél kilométerre feküdt az amerikaiak legnagyobb, több mint tízmillió liter benzint tartalmazó üzemanyagraktára. Dietrich, aki a hadseregével elakadt Elsenborn-nál, már nem tudott továbbnyomulni. Délen kedvezőbben alakultak a dolgok a németek számára. Von Manteuffel 5. hadserege gyorsabban haladt előre mivel az amerikaiak délen csak lassabban tudták megerősíteni az egységeiket. Német páncélgránátosok az ardenneki offenzíva idején

Fotó: Bundesarchiv/Göttert Manteuffel harckocsijai elérték a Meuse-t, de arra már nem maradt erejük, hogy átkeljenek a folyón és hídfőt foglaljanak el a túlparton és tovább folytassák az előrenyomulást Antwerpen felé. December 22-én Patton 3. amerikai hadserege elérte a németek által körbezárt Bastogne-t, és heves támadást indított a fontos közúti csomópontnak számító város felmentéséért. Montgomery eközben az 1. amerikai hadsereg megerősítésére vezényelte Brian Horrocks altábornagy XXX. brit páncéloshadtestét. A németek számára az első reményt keltő sikerek gyorsan a visszájukra fordultak; a kezdeti sokkból magukhoz tért szövetségesek december 25. után megkezdték a német erők visszaszorítását. Amerikai katonák egy elhagyott német nehézpáncélost vizsgálnak

Fotó: U.S. Army Photo 1945. január közepére a megtépázott német seregtesteket visszanyomták az 1944. december 16-i kiindulási pontjaikra. A németek embervesztesége közel 82 ezer fő volt. Noha a szövetségeseket is igen súlyos veszteségek érték, így 733 harckocsit és 77 ezer katonát vesztettek, ám ők viszonylag gyorsan pótolni tudták mind az ember mind pedig a technikai veszteségeiket, szembe a németekkel. Az Ardennek behavazott térségében füstölgő több száz kilőtt vagy a saját személyzete által felrobbantott német tank ugyancsak hiányzott a három hónappal később Berlin elfoglalásáért indított csatából. A Herbsnebel hadművelet így egyetlen célját sem érte el pótolhatatlan veszteségeket okozva a németeknek. Az ardenneki ellentámadás csak annyit ért el, hogy bő egy hónappal elodázta az angolszász szövetségek Rajnához való felvonulását. A „halál ötven órája” (ami Ken Anakin ikonikus filmjének a címe) tehát hiába aratott az Ardennek behavazott rengetegében.

