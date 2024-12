Fény derült a kínai szuperfosszíliák rejtélyére

Hogy az üregek vajon mitől omlottak be hirtelen, azt legfeljebb találgatni tudjuk – ismerte el Olsen. Csak egy ötlet a sok lehetséges közül, hogy nagyobb testű dinoszauruszok – amelyeknek történetesen nem lelhetők fel itt maradványai, de szinte biztosan éltek errefelé – pusztán azzal beomlasztották a föld alatti járatokat, hogy súlyos lépteikkel végigdöngtek a felszínen. Az ekkoriban kimondottan csapadékos időjárás is hozzájárulhatott ahhoz, hogy a talaj omlékonyabb volt a szokásosnál.

Olsen szerint a Jihszien-képződmény valószínűleg nem egyedi.

Inkább az lehet a helyzet, hogy hasonló jellegű környezetben sehol máshol nem zajlott ilyen intenzív leletgyűjtés”

– vélekedik a kutató. Kína hiába próbálta korlátozni a fosszíliákkal való kereskedést, a piac most is virágzik, és a kormányzat is hatalmas pénzeket költött a lelőhelyek turisztikai fejlesztésére.

Fotó: Paul Olsen

Kizárt, hogy a kínai lelőhely egyedi lenne

Olsen a tollas dinoszauruszokat tekinti a saját privát Szent Gráljának, de elmondása szerint ezek még a leggazdagabb lelőhelyeken is rettentő ritkán fordulnak elő. „Az embernek ki kell ásnia százezer halat, mire egyetlen tollas dinoszauruszt talál, és sehol máshol a világon nem ásnak olyan vehemenciával, mint Jihszienben” – mondta. Olsen bizton állítja: egyedül az Egyesült Államok keleti részén, ahol valaha a jihszienihez hasonló körülmények álltak fenn, több területnek is lennie kell, amely hasonló fosszíliákat rejteget. Az egyik ilyen terület lehet az Észak-Karolina és Virginia határán kétoldalt húzódó kőfejtő, ahol ő maga is ezerszám talált tökéletes állapotban megőrződött rovarokat, de Connecticutban is megkezdődött több kisebb léptékű, ígéretes ásatás, és a New Jersey-beli North Bergenben található felhagyott kőfejtő, amelyet ma egy autópálya és egy bevásárlóközpont fog közre, szintén mesés megtartású halakkal és hüllőkkel ajándékozta meg a világot. Ezeken a helyeken eddig legfeljebb fürdőszobányi területeket tártak fel módszeresen – hangsúlyozta Olsen. – „Óriási munka ez, ami sokba kerül, és a földterület is drága ezeken a vidékeken. Úgyhogy senki sem vágott még bele. Egyelőre legalábbis.”