Összeomlott Európa őshonos osztriga ökoszisztémája, ez katasztrófa az óceánok számára

A Conservation Letters magazinban publikált dolgozat azt találta, hogy Európában a legtöbb osztriga szétszóródott és degradálódott, az osztrigák egyedül, vagy kis csoportokban találhatók. Alison Debney, a Londoni Zoológiai Társaság természetvédelmi vezetője azt mondja, hogy ez az ökoszisztéma eltűnt az eleven emlékezetből, és az általa nyújtott jótéteményeket csak most realizálták, amikor már túl késő.

Az osztrigazátonyok fontos szerepet játszanak az óceán egészségesen tartásában, és otthont nyújtanak számos más tengeri állatnak.

Fotó: /Dr Jose M. Fariñas-Franco / BBC Wildlife Magazine

Az osztrigazátonyok fontos szerepük van az óceáni életben

Az osztrigazátonyok fontos szerepet játszanak az óceán egészségesen tartásában. Ahogy az osztrigák letelepednek, egymás tetejére, sarkokat és réseket hoznak létre otthont nyújtva más állatok számára. Idővel a zátony virágzó, halakkal, rákokkal, és más állatokkal teli ökoszisztémává válik. Még az osztrigával táplálkozó madarak is profitálnak belőle. Az osztrigák hiánya ezekre az állatokra is hatással van. Az osztrigák szűrögető életmódot folytatnak, kiszűrik a vízből a kis részecskéket és megeszik, ami tisztán tartja a vizet. Egy felnőtt osztriga naponta akár 200 liter vizet is megszűr. Az osztrigák védik a partvonalat az erős hullámok és viharok hatásaitól is.

Az egyik utolsó, ismert őshonos osztriga élőhely Írország nyugati partjánál

Fotó: BBC Wildlife Magazine

A kutatók azt remélik, hogy ez a sokkoló hír arra ösztönzi a döntéshozókat, hogy elgondolkodjanak azon, mit lehet tenni, hogy az óceánjainkat visszahozzuk korábbi állapotukba.

Dr Philine zu Ermgassen, az Edinburghi Egyetem munkatársa azt mondja, hogy sokkolta őket a felfedezésük és úgy véli, hogy a jelenlegi helyreállításra tett erőfeszítések önmagukban nem elegendők, hogy az őshonos osztrigazátony ökoszisztémát visszahozzák eredeti egészségi szintjére. Az igazi ökoszisztéma helyreállítás szisztémás folyamatokat és fenntartható pénzelést kíván.

Fotó: Stephane Pouvreau, IFREMER / BBC Wildlife Magazine

Bár a helyreállítási projektek nem gyors megoldások, mivel az osztrigazátonyoknak hosszú idő kell a regenerálódáshoz, Debney reméli, hogy az európai döntéshozók jelentős lépéseket tesznek, hogy helyreállítsák az osztrigákat. Ha időt és teret kap, a természet helyre áll.

