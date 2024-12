Peggy Guggenheim a Titanic katasztrófája során vesztette el apját

Peggy Guggenheim a második világháború utáni művészet meghatározó alakja lett, ami azért sem meglepő, mert már kislányként kialakult a műkincsek iránti érzéke, hiszen múzeumi bútordarabok között élt. Holland származású anyja, Florette Seligman és a bányaiparból meggazdagodó apja előkelő környezetben (étkező asztaluk még XV. Lajosé volt) nevelték lányaikat, egészen 1911-ig, amikor az apa, Benjamin Guggenheim elhagyta a családot. Ez lehetett az addig idilli körülmények között élő Peggy első tragédiája – amit még sok követett.

Guggenheim örökség

Szülei válásáig a nyarakat Európában töltve szívta magába a művészeteket, testvéreivel nem iskolába jártak, hanem nevelőnők oktatták őket. Élete a következő évben újra megváltozott, apja – akkori szeretőjével – jegyet váltott a Belfastból induló Titanicra, ahol a fényűző első osztályon utaztak. A fagyos áprilisi éjszakán Benjamin Guggenheim is elsüllyedt a legendás hajóval, miután több nőt mentőcsónakba segített, kabinjába zárkózva szivarral és egy pohár konyakkal várta a véget.

a süllyedő Titanic

Fotó: Wikimedia Commons

Amerika, London, Párizs

A New Yorkban töltött gyermekévek után, 23 éves korában, 1921-ben elhagyta az Egyesült Államokat és Európában telepedett le, nem sokkal később házasságot kötött. Első férje, Laurence Vail, amerikai író, festő és szobrász volt, akitől a fiatal, és tudásra szomjas lány rengeteget tanult a művészetről. Közös utazásokat tettek Egyiptomba és Olaszországba – fiuk, Sindbad születése után. Második gyermekük Pegeen már Svájcban jött világra.

1930-ban váltak el, miután mindkét fél inkább kifelé tekintett a kapcsolatból.

Peggy önéletrajzában be is vallotta, nem volt hűséges férjéhez és házasságuk alatt viszonyt folytatott John Ferrar Holms íróval, akit élete szerelmének nevezett. Ekkor már évek óta Párizsban élt, ahol megismerkedett Pablo Picasso, Fernand Léger és Salvador Dalí művészetével. A város formálta ízlését, ebben első férje barátja, Marcel Duchamp is segítette. Műgyűjtő lett – nagybátyjához, Solomon R. Guggenheimhez hasonlóan – és 1932-ben Londonba költözött, ahol pár évvel később Guggenheim Jeune néven megnyitotta első galériáját 1938-ban. Az első gyűjteménybe vásárolt műtárgya egy Jean Arp által készített szobor volt.