Meghökkentő rituális helyszínt találtak nyolc emelet mélyen

Nyolc emelet mélyen a Manot-barlang bejárata alatt, egy faragott szikla – amelynek felületét teknősbéka alakúra maratták – a néma tanúja a 35 ezer évvel ezelőtt lezajlott rituáléknak. Ez az észak-izraeli barlangban tett felfedezés egy rituális helyszín lehet, ami a misztikus összejövetelek legkorábbi bizonyítéka Délnyugat-Ázsiában.

Döbbenetes rituális helyszínt találtak nyolc emelet mélyen egy izraeli barlangban

Fotó: ssaf Peretz, Israel Antiquities Authority.

A Manot-barlangot először 2008-ban tárták fel véletlenül az izraeli-libanoni határ közelében, egy társasház építése közben, ami igazi kincsesbánya az antropológusok számára. Újra felfedezett kamrái most már nemcsak arról mesélnek, hogyan éltek a korai emberek, hanem arról is, hogyan gondolkodtak és hogyan végeztek rituálékat.

A legutóbbi, kapcsolódó vizsgálatot Omry Barzilai, a Haifai Egyetem és az Izraeli Régiségügyi Hatóság régésze vezette. A Proceedings of the National Academy of Sciences folyóiratban publikált eredményeik egy olyan társadalomról mutatnak képet, amely nem egyszerű túlélőként élt:

összegyűltek egy barlangban,

tisztelték az isteneiket, és

olyan szimbólumokat alkottak, amelyek túlmutattak a mindennapi életen.

Hihetetlen dolgokat rejtett a rituális helyszín

Úgy tűnik, hogy a mélyen rejlő barlang lakói – a korai Homo sapiens és valószínűleg az utolsó neandervölgyiek – a bejáratot választották lakóhelyül. A régészek bizonyítékot találtak arra, hogy az ősi lakosok szerszámokat készítettek, állatokat mészároltak le és ételeket főztek itt. Ám a mélyben másfajta nyomot is hagytak maguk után: a természetes képződményekkel teli félreeső kamrában egy faragott szikla áll magányosan; teknőspáncél mintáját vésték bele 35 ezer és 37 ezer évvel ezelőtt.

Talán egy totemet vagy spirituális alakot ábrázol. Különleges elhelyezkedése – távol a barlang bejáratának közelében zajló mindennapi tevékenységektől – arra utal, hogy az imádat tárgya lehetett

– magyarázta Barzilai a ZME Science online tudományos portálnak.

A kutatók nem találtak bizonyítékot a barlangban a hosszú távú tűzhasználatra. A cseppköveken található korommaradványok arra utaltak, hogy az emberek fáklyákat vittek magukkal vagy ideiglenes tűzhelyeket állítottak fel, hogy megvilágítsák ezt a rejtett helyet.