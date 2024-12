Újabb dohánytermékről bizonyosodott be, hogy hatékony eszköz lehet az ártalomcsökkentésben

Az FDA (Food and Drug Administration: Az Egyesült Államok Élelmiszer- és Gyógyszerengedélyeztetési Hivatala) az Egyesült Államok Egészségügyi és Humán Szolgáltatások Minisztériumának hatóságaként a lakosság egészségének megőrzését tekinti elsődleges feladatának a humán- és állatgyógyászatban használt gyógyszerek, oltóanyagok és más biológiai eredetű, emberek gyógyítására használt termékek és orvosi eszközök biztonságának, valamint hatékonyságának ellenőrzésével. A hatóság az Egyesült Államok élelmiszerbiztonságáért, valamint a kozmetikumok, étrendkiegészítők, elektromos berendezések biztonságos felhasználásáért és a dohánytermékek szabályozásáért is felelős. Minősítései nemzetközi szinten is irányadóak a tudományos bizonyítékok objektív, független és hiteles minősítése terén: hatósági szerepű FDA globálisan is az egyek legtekintélyesebb intézmény, amely az emberek által fogyasztott illetve használt készítmények közegészségügyi hatásait minősíti. A konkrét rendelkezései (így az alábbiak is) ugyanakkor természetesen kizárólag az Amerikai Egyesült Államok piacára kötelező érvényűek.