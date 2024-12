Szaxofonozó Télapó, karácsonyi rántott csirke és az ogrék – ünnepi folklór a világban

A japánok imádják a gyorséttermi rántott csirkét és pulykát

Fotó: Exotic Voyages

Az otthoni menü az ünnepi időszakban több millió japán család számára a rántott csirke, méghozzá a KFC-ből. Az igény olyan nagy a karácsonyi rántott csirkére, hogy az éttermek már november közepétől felveszik a rendeléseket az ünnepre. Mivel milliók választják ezt a menüt, karácsony napján kilométeres sorok állnak az utcán a gyorséttermek előtt, és az emberek órákig várnak arra, hogy átvehessék az ételt, és hazavihessék, vagy leülhessenek egy asztalhoz.

Ezt a szokást a KFC első japánbeli vezetője, Takesi Okavara honosította meg, aki 1974-ben óriási karácsonyi reklámkampányt szervezett.

Japán karácsonyi epetorta

Fotó: Facebook

Tradicionálisabbnak számít a kuriszumaszu keki nevű karácsonyi sütemény, amelyet Hokkaidótól Kjúsuig szinte minden utcasarkon árusítanak. A tejszínhabos, cukormázzal borított sütiben eperrétegek vannak. Ez az édesség a jólét szimbóluma Japánban.

A japánok a szilvesztert a családjukkal, rokonaikkal töltik, az ünnepi időszaknak ez a bensőséges napja. A Gergely-naptár mellett a japánok használják a birodalmi naptárat is, de a fordulónap itt is január 1-je, így aki a hagyományos időszámításhoz szokott, az is megünnepelheti a többséggel a szilvesztert.

Az ogrék Izlandon

Ogrék vagy trollok vonulnak fel egy izlandi utcán

Fotó: Guide to Iceland

Az izlandiak nem ismerik a Mikulást, a szigeten ogrék vagy trollok a helyi karácsonyi folklór főszereplői. A hagyomány szerint Leppalúði, az emberevő félóriás apa egész nap a barlangjában hever. A felesége, Grýla viszont nagyon is aktív. Elkapja és megfőzi a rossz gyerekeket egy nagy üstben. Az ogrepárnak 13 fia van, ők a Jule-fiúk, és mindannyian valamilyen csínytevésért felelősek. A nevük is ezt mutatja: Gyertyatolvaj, Kolbász-lopó, Kukucskáló stb. A hagyomány szerint a Jule-fiúk minden este valami apróságot raknak a jó gyerekek ablakba kitett cipőjébe. A rossz gyerekek cipőjébe egy szem rohadt krumpli kerül.