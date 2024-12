Szerelmes regényt is írt Irak véreskezű diktátora, Szaddám Huszein

„Szembeszálló” Szaddám Huszein nevének jelentése, ami nem kis mértékben írja le az elhíresült iraki diktátor személyiségét és politikai pályafutását. A Tigris folyó mellett fekvő Tikrit városától 13 kilométerre jött világra pásztorkodással foglalkozó családba.

Szaddám Huszein harminc éven át volt Irak teljhatalmú diktátora

Fotó: Wikimedia Commons

Nehéz kezdetek

Édesapja már születése előtt eltűnt, édesanyja pedig eleinte nem is akarta világra hozni. Nevét tőle kapta, de kisgyermekkorát rossz kapcsolatuk jellemezte. Szaddám 10 éves korában hagyta el otthonát, hogy Bagdadban élő nagybátyjához költözzön.

Hamar szerepet vállalt az iraki politikában, húsz éves korától a Baasz Párt tagja volt.

Egy évvel később, 1958-ban, Kászim tábornok forradalom útján döntötte meg a király hatalmát, de a váltás nem tetszett a Baasz Párt bizonyos köreinek, köztük Szaddám Huszeinnek sem. Merényletet kíséreltek meg a tábornok ellen, ami végül sikertelen volt, Szaddámot pedig száműzetésre kényszerítette.

Szaddám Huszein az Arab Liga 1978-as bagdadi csúcstalálkozóján

Fotó: Wikimedia Commons

A támadást az Egyesült Államok titkosszolgálata is támogatta, Huszein az ő segítségükkel hagyta el az országot és Egyiptomba menekült. Itt sem tétlenkedett, jogi tanulmányokat folytatott a Kairói Egyetemen.Visszatérése után pozíciója egyre erősödött Irakban, végül 1979-ben vette át a hatalmat.

Szaddám Huszein különös szokásai

Harminc évig volt hatalomban Irak első embere, aki a mindennapi politikai elfoglaltságai mellett szépirodalmi tevékenységet is folytatott. Bestseller romantikus regénye 2000-ben jelent meg, de a történet a középkorban játszódott. A hősszerelmes lovag, Arab és szerelme Zabiba kapcsolatát mesélte el. Nem nehéz azonosítani a főszereplőt a diktátorral, kedvesét pedig az iraki néppel, akit szörnyeteg férjétől ment meg. A gazdag szimbolikával játszó regény egymillió példányban kelt el Irakban és szinte azonnal az irodalmi kánon része lett. Színdarab is készült a szerelmes történetből, hogy valóban mindenkihez elérjen a diktátor és népe szövetségét szimbolizáló mese.

Szaddám Huszein és családja. Hátul középen a diktátor fékezhetetlen fia Udaj áll

Fotó: Wikimedia Commons

Szaddám Huszein ugyanakkor nem volt gyengéd irodalmár.

Politikai ellenfeleivel kegyetlen módon számolt le, ha kellett saját népe ellen is vetett be vegyi fegyvereket.

De szembe szállt a túlsúlyos minisztereivel is, és fogyókúrára kötelezte őket. A súlyvesztés folyamatáról a média is beszámolt, így az ország lakói is nyomon követhették a miniszterek küzdelmét a kilókkal. A köztudottan paranoiás diktátor ételkóstolókat alkalmazott, akik minden falatot ellenőriztek, mielőtt Szaddám Huszein szájába került volna.