Szilveszteri jó tanácsok gazdiknak

Hogy elkerüljük a bajt: Tartsuk őket biztonságos helyen: Legjobb, ha a lakásban vagy szökésbiztos helyen vannak.Ha kedvencünk különösen érzékeny a zajokra, számára használjunk állatorvos által javasolt nyugtatókat. Győződjünk meg róla, hogy kedvencünk mikrochippel ellátott, és legyen bilétája a nyakörvén a telefonszámunkkal!

A szilveszteri petárdázás súlyos stresszhatással jár a házi kedvencek számára

MEGELŐZÉS

0.A tiltott "zajkeltő készítmények" bejelentése

Javasoljuk, hogy az illegális pirotechnikai eszközöket alkalmazókat (petárdázók stb.) jelentsék be a rendőrségen!



1. Társállatok biztonságos elhelyezése

Az ünnep napján lehetőleg tartsák kedvenceiket biztonságos helyen, bezárva (lakásban, garázsban). Amennyiben tehetik, maradjanak vele!



2. Nyugtatók alkalmazása

Akár december 31 reggelétől kezdve a zajok iránt érzékeny állatok nyugtatására használjanak az állatorvosuk által ajánlott állatgyógyászati készítményeket. (Vigyázat: Ne kísérletezzenek az emberek számára törzskönyvezett nyugtatókkal!) Újabban sikerrel alkalmazzák az úgynevezett feromon-párologtatókat és spray-ket, melyek a lakásban tartott állatok esetében segíthetnek átvészelni a zajos napok izgalmait.

3. Egyedi azonosítás

Kedvencünk könnyű azonosíthatósága érdekében javasoljuk, hogy a kutyáknál kötelező mikrochipet a cicákba is helyeztessék be. A microchip előnye az, hogy állatunk adatai az országos számítógépes rendszer segítségével az állatorvosi rendelőkben, állatmenhelyeken, gyepmesteri telepeken bármikor leolvashatók, így elkóborlás esetén a gazda adatai visszakereshetők, és az elkószált jószág könnyen visszajuttatható gazdájához.

Emellett nem árt egy bilétát is helyezni a kutya nyakörvére, melyen fel van tüntetve a gazda telefonszáma. Hiszen ilyenkor a megtaláló, könnyen és gyorsan tudja értesíteni a kutya gazdáját!

HA MEGTÖRTÉNT A BAJ

Ha elveszettnek gondolt állatot találnak:



1. Befogás és befogadás

Az ünnep áldozataként elcsatangolt állatok rendszerint küllemük (jó kondíció, ápolt szőrzet, stb.) és viselkedésük (általában barátságos, kevésbé félénk magatartás) alapján különböznek a kóbor állatoktól. Amennyiben az elveszettnek gondolt állat szelíd, javasoljuk mielőbbi befogását és nyugodt, biztonságos jól zárható helyen történő ideiglenes elhelyezését.



2. Egyedi azonosítás ellenőrzése

Amennyiben a talált állat jól kezelhető és könnyen szállítható, tanácsos elvinni állatorvoshoz, ahol ellenőrizhető, hogy van-e benne mikrochip, mely révén rendkívül gyorsan kideríthető a gazdi kiléte.



3. A talált állat bejelentése

Nagyon fontos mielőbb bejelenteni a megtalált állat (és természetesen a megtaláló) adatait azon hatóságoknál, és civil állatvédő szervezeteknél és fórumokon ahol az állatot a gazdája keresheti, illetve célszerű egyúttal megtudakolni, hogy nem keresik-e?

Alapítványunknál a rexiroda@rex.hu e-mail címen tudnak bejelentést tenni mind elveszett, mint talált állatok esetében.

Ehhez kérjük, írják le a következő adatokat, valamint lehetőség szerint csatoljanak egy fényképet az állatról. A kért adatok: elveszett kutyák esetében: elvesztés/megtalálás helye, ideje, Kutya fajtája / jellege, színe, (vélt) életkora, neme, egyedi jegyei (pl.: tetoválás), ismertető jel / felszerelés (pl.: nyakörv, bolhanyakörv), ismert betegség, vagy állatorvosi beavatkozás, bejelentő neve, telefonszáma, e-mail címe.)