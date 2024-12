Mutatjuk, miért lehet veszélyes a teafogyasztás

A teafilter széles körben használt élelmiszer-csomagoló eszköz, amelyről eddig is sejtették, hogy mikro- és nanoműanyag-részecskéket bocsáthat ki. Most azonban a Barcelonai Autonóm Egyetem (UAB) kutatói részletes vizsgálatokkal igazolták, milyen hatalmas mennyiségű, emberi szervezetre potenciálisan ártalmas mikroműanyag- és nanoműanyag-szemcse kerülhet a forró italba a polimer alapú teafilterekből. Ezek a részecskék a bélsejteken keresztül felszívódhatnak, és akár el is érhetik a véráramot, így az egész testben szétszóródhatnak.

A teafilterekből rengeteg mikroműanyag oldódhat ki

Fotó: Science Photo Library via AFP

A műanyagszennyezés mára az egyik legsúlyosabb környezeti kihívássá vált, különösen azért, mert a műanyagok hosszú ideig fennmaradnak a természetben. Az élelmiszeripari csomagolások jelenleg az egyik legnagyobb forrásai ennek a szennyezésnek:

a műanyagdarabkák a csomagolt ételekből, italokból belégzés vagy lenyelés útján könnyen a szervezetbe juthatnak.

A UAB Mutagenesis Kutatócsoportja ezért többféle kereskedelmi forgalomban kapható teafiltert vizsgált, és meghatározta, hogy azok mennyi mikroműanyagot és nanoműanyagot képesek kibocsátani főzés során.

A teafilterek nagy mennyiségű műanyagrészecskét bocsátanak ki

A kutatók kimutatták, hogy különböző polimerek – például a nylon-6, a polipropilén és a cellulóz – eltérő mennyiségben oldódnak ki a teafilterből. A vizsgálat szerint, ha teafőzésre használták ezeket a filtereket,

a polipropilén körülbelül 1,2 milliárd apró részecskét bocsátott ki milliliterenként, átlagosan 136,7 nanométeres méretben;

a cellulóz mintegy 135 millió részecskét adott le milliliterenként, átlagosan 244 nanométeres nagysággal;

míg a nylon-6 8,18 millió ilyen parányi szemcsét engedett a főzetbe milliliterenként, átlagosan 138,4 nanométeres mérettel.

A különböző anyagösszetevők és méretek azonosítására a kutatók olyan modern analitikai módszereket alkalmaztak, mint például pásztázó elektronmikroszkópia (SEM), transzmissziós elektronmikroszkópia (TEM), infravörös spektroszkópia (ATR-FTIR), dinamikus fényszórás (DLS), lézer-Doppler sebességmérés (LDV), valamint nanopartikulum-nyomkövető analízis (NTA).