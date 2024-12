Szívszorító emlék: tűzszünetet kötöttek egymással karácsonykor a fronton az ellenséges katonák

A karácsonyi focimeccs a fronton

Sokak szerint ez a fotó a karácsonyi tűzszünet egyik focimeccsén készült. Ez tévedés, a kép 1915 decemberéből származik, a görög frontról

Fotó: IWM

A karácsonyi tűzszünet hihetetlen történetének szerves része az ellenségek focimeccse is. A legenda szerint egy nagy szervezett meccset játszottak a németek és az angolok, de a visszaemlékezések másképp írják le ezt. Anthony Richards történész, az Imperial War Museum levéltárának igazgatója azt mondja, a foci ugyanúgy kezdődött, mint maga a barátkozás.

Egy-egy szakaszon fehér zászlóval üdvözölték egymást, máshol még hallatszottak lövések. A focilabdák is így kerültek elő: hol itt, hol ott dobta le a földre valaki. Ha nem volt labda, akkor pedig homokzsákkal és lőszeres dobozokkal fociztak.

Akkoriban a futball már elképesztő népszerűségre tett szert Nagy-Britanniában. Az utolsó békeév, 1913 kupadöntőjét 121 ezren (!) látták a Crystal Palace-ban. A foci hatékony propaganda-eszköznek is bizonyult, pl. 1915-ben 122 játékos állt be önként a hadseregbe az első osztályból, köztük a Clapton Orient teljes csapata is.

Katonák focimeccse a nyugati fronton

Fotó: Getty Images

Mire a háború kitört, Németország is futballnemzetté vált. Már 1900-ban megalakult a Deutscher Fussball Bund (DFB) a Német Labdarúgó Szövetség, és az első bajnoki döntőt pedig 1903-ban játszotta a VvfB Leipzig és a DFC Prag. Nem csoda, hogy a németek is kezdeményezték a karácsonyi focit. Egy 19 éves brit katona. aki Messinesnél harcolt, ezt írta:

A németek hozták a labdát. Többen két kaput csináltak mindenféle tárgyból, valaki beállt a kapuba, és megkezdődött a meccs. Nem volt igazi mérkőzés, nemigen voltak csapatok, csak mindenki összevissza rúgta a labdát. Több százan játszottunk, az eredményt nem számoltuk, mert nem is lehetett volna.

Másképp látta ezt a német Johannes Niemann, a 133. szász gyalogezred katonája:

Egyszer csak megjelent egy tommy egy labdával. Berúgta a senki földjére, az emberek közé, és máris megkezdődött a meccs. Sapkákból csináltunk kaput, megalakultak a csapatok, és hajrá. Nekünk jobban ment a jeges talajon. 3-2-re megvertük a tommykat.

Henry Williamson brit író megint másképp számolt be az esetről. A focimeccs történetét a fia, Harry mesélte el a The New York Times c. lapnak:

Apám úgy emlékezett, hogy a németek fociztak a saját oldalukon, de valaki túl nagyot bikázott a labdába, és az átrepült a brit oldalra. A fritzek azt kiabálták, hogy adják vissza a labdát, és hogy jöjjenek focizni. Apámék attól féltek, hogy legéppuskázzák őket, ha kimásznak a lövészárokból, de végül megtették, a labdával együtt átmentek a németekhez, és pillanatokon belül már ment is a meccs. Utána elbúcsúztak egymástól, mindenki visszatért a fedezékébe, és karácsony reggelén már ismét lőttek egymásra. Abból a traumából, hogy nem a béke köszöntött be a focival, hanem folytatódott a mészárlás, apám sosem tudott felépülni.

Tilos barátkozni!

A harcoló országok hadvezetése veszélyesnek tartotta a katonák barátkozását. A tábornokok attól féltek, elveszítik az irányítást a hadseregeik felett. Robin Schafer német történész szerint a katonák nem folytathatták volna a harcot, ha embernek látják az ellenséget.

Ezen a karácsonyon azt látták, hogy az ellenség ugyanolyan nyomorultul szenved a saját lövészárkaiban, mint ők maguk. Azt látták, hogy az angolok nem szörnyetegek, hanem emberek, akik hazavágynak, és a családjukkal akarnak lenni. Ez olyan emberi kötődést jelentett, ami veszélyeztethette volna a háború folytatását.

Az 1914-es karácsonyi tűzszünet után mindkét oldalon megtiltották a további közeledést.