Mindent megváltoztathat a legújabb felfedezés a Holdról

Megtették az első lépést, hogy megtudjuk, mennyi a pontos idő a Holdon

Szergej Kopeikin a Missouri Egyetem elméleti fizikusa és George Kaplan az Amerikai Tengerészeti Obszervatórium csillagásza Ashby és Patla munkásságától függetlenül azzal egyező, ugyancsak 56 mikroszekundumos időeltolódást számított ki a Föld és a Hold között. Kiszámolták az órajelek kisebb, periodikus ingadozásait is a Nap és a Jupiter apró árapály-ingadozásai miatt, és noha ezek csak nanomásodperces szintű hatások, azonban mégis figyelembe kell venni ezeket a 10 méteres léptékű vagy ennél még jobb navigációs pontosság eléréséhez. "A relativitáselméletet felhasználó kutatók nagy szolgálatot tettek nekünk azzal, hogy megjelentették ezt a munkát" - mondta Gramling.

Einstein elméleteinek segítségével sikerült meghatározni a holdidőt, ami 56 mikroszekundummal gyorsabban telik egy nap alatt, mint a Földön. A látszólag jelentéktelen eltérés figyelmen kívül hagyása komoly navigációs és irányítási problémákhoz vezethet a jövő Hold-expedícióinál

Fotó: NASA

"Most meg kell kérdeznünk az időméréssel foglalkozó szakértők egész nemzetközi közösségét, hogy ez az a modell, amelyet szabványosíthatunk a Holdra?" - mondja Cherly Gramling, a NASA rendszermérnöke. Még sok évnek vagy évtizednek kell eltelnie ahhoz, hogy a Holdat elég ember és robot népesítse be ahhoz, hogy ilyen szintű precíz időmérésre legyen szükség. A tudósok és mérnökök azonban már most felismerték, hogy miért fontos, hogy még jóval azelőtt rendelkezésre álljon a holdidő, mielőtt megkezdődne az állandó kolóniák létesítése az égi kísérőnkön. Most megtették ezt az első nehéz lépést afelé, hogy megtudják, hány óra van a Holdon.

Miért fontos a földi és a holdi idő közötti különbség?