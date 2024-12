Vitaminok: mit, mikor és hogyan szedjünk?

A zsírban oldódó A, D, E és K vitaminokat étellel ajánlott elfogyasztani, míg a B és a C vitamint egy pohár vízzel, akár reggeli előtt is be lehet venni. B-vitaminnal indítani a napot azért is jó lehet, mert ettől a legtöbben jellemzően kicsit energikusabbnak érzik magukat.