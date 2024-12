A HD Hydro rendszer, avagy a víz nélküli vízenergia

Hogyan működik?

A RheEnergise technológiájának a lelke egy, a cég által kifejlesztett és a víznél két és félszer sűrűbb folyadék. Ezt egy zárt rendszerben pumpálják a tározóba, hogy aztán később visszanyerjék belőle a szükséges energiát. A szabadalmaztatott, de állítólag olcsón előállítható és környezetbarát folyadék használatának jelentősége abban áll, hogy egy 2022-ben valós körülmények között elvégzett teszt során bebizonyosodott a cég azon korábbi hipotézise, mely szerint a vízzel összehasonlítva más folyadékok esetében a sűrűségükkel arányosan kisebb szintkülönbségre van szükség az adott energia eltárolásához (illetve ugyanakkora szintkülönbség esetén a folyadék sűrűségével arányosan több energia tárolható el). Ez azt jelenti, hogy a technológiát akár 15 fokos enyhe lejtők, illetve kisebb magasságok esetén is használni lehetne (ráadásul plusz vízre sincsen hozzá szükség). Ennek köszönhetően a cég szerint csak Európában mintegy 345 ezer helyszínen lehetne telepíteni az általuk fejlesztett erőművet. Ez pedig jelentős előny a hagyományos szivattyús-tározós technológiával szemben. A megoldás másik előnye a telepítési költségében rejlik: a lítiumion-akkumulátorokon alapuló energiatároló rendszerek kiépítéséhez képest fele annyiba kerülne, sőt a hagyományos szivattyús-tározós technológiával is versenyképes lenne.

A megoldás természetesen kisebb (5 és 100 MW közötti) teljesítményű, mint egy hagyományos tározós erőmű, de mivel kevesebb helyre van hozzá szükség és több helyszínre telepíthető, nem is kellene akkora terület energiakiegyenlítését megoldania, ehelyett inkább kistérségi szinten járulhatna hozzá az ellátás stabilitásának megőrzéséhez. Modularitása pedig akár szintén felfogható előnyként – sőt a már említett kisebb helyigénye miatt valószínűleg az engedélyeztetése is könnyebb lenne. Mindezek tükrében nem lehet csodálkozni azon, hogy a céggel már számos külföldi megrendelő írt alá előzetes megállapodásokat: a rendszer iránt többek között az Egyesült Államokból, Ausztráliából, Kanadából és Chiléből is érdeklődnek.

(Forrás: Energiastratégia Intézet: https://www.enstrat.hu/)