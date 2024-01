A polifenol-oxidáz nevű enzimmel függ össze

Az antioxidánsokat ebben az esetben flavonoloknak nevezik, amelyek olyan növényi eredetű élelmiszerekben találhatók, mint a bogyós gyümölcsök, a tea, a kakaó, az alma, a körte és az őszibarack – ám sokan nem jutunk ebből elegendőhöz az étrendünkben.

Amikor valaki flavonolokban gazdag ételt fogyaszt, akkor a vegyületek gyorsan felszívódnak a véráramba, ahol a szervezetünk feldolgozza őket. A keletkező metabolitokat a tudósok olyan előnyökkel hozták összefüggésbe, mint a szív- és érrendszeri egészség és a kognitív funkciók javítása.

Az új kísérletek azonban azt mutatják, hogy ha csak egyetlen banánt adunk a bogyós gyümölcsök keverékéhez, akkor ezek a metabolitok közel sem fordulnak elő ilyen mennyiségben.

Egy kontrollált vizsgálatban az UCD kutatói egy nyolc főből álló kis csoportnak vagy egy flavonolban gazdag bogyós gyümölcsökből készült turmixot vagy egy egyszerű flavonol kapszulát adtak. A vizsgálatok később kimutatták a flavonol-metabolitok szintjének emelkedését a vérükben. Amikor azonban az önkéntesek banános-bogyós turmixot fogyasztottak, a vérükben lévő metabolitok (az anyagcserében részt vevő vagy annak folyamán keletkező anyag) mennyisége 84 százalékkal alacsonyabb volt, mint a tiszta flavonoladag után.

Igazán meglepődtünk, hogy egyetlen banán hozzáadása milyen gyorsan csökkentette a flavonolok szintjét a turmixban és a szervezetben felszívódva – mondja Javier Ottaviani, az UCD dietetikusa a ScienceAlert online tudományos portálnak. – Ez rávilágít arra, hogy az ételek elkészítése és kombinációja hogyan befolyásolhatja az élelmiszerekben lévő étrendi vegyületek felszívódását.

Az ok, amiért a banán ilyen hatással van a flavonolokra, valószínűleg a polifenol-oxidáz (PPO) nevű enzimmel függ össze, amely részt vesz abban az oxidációs folyamatban, amely a banánt hámozáskor barnává változtatja. A banánnal együtt az antioxidánsok „eltörlik" a PPO-t, megakadályozva, hogy „jó munkát végezzenek testünkben".

Amikor a kísérletek során egy magas polifenol-oxidáz-tartalmú banános-bogyós smoothie-t szobahőmérsékleten hagytak, egy óra állás után már kevesebb flavonolt tartalmazott, mint egy tiszta bogyós smoothie. Amikor azonban a banánban lévő PPO-t gátolták, a flavonolok megmaradtak.

Ez arra utal, hogy a polifenol-oxidáz korlátozhatja a flavonolok hozzáférhetőségét, mielőtt azok az emberi szervezetbe jutnának – mutattak rá a szakemberek a Food and Function című folyóiratban publikált tanulmányban.

Hogy kiderüljön, hogy a banán a gyomorban is „hatástalaníthatja-e" az antioxidánsokat, a kutatók tizenegy résztvevőt arra kértek, hogy fogyasszanak el két különböző italt: egy banános és egy bogyós gyümölcsös italt. Ez megakadályozta, hogy a PPO még a lenyelés előtt kölcsönhatásba lépjen a flavonolokkal. A tudósok még így is azt találták, hogy a flavonol-metabolitok kevésbé voltak jelen a résztvevők véráramában, miután a két turmixot külön-külön elfogyasztották.Bár további vizsgálatokra van szükség, a most közzétett tanulmány rávilágít arra, hogy nemcsak azt kell figyelembe venni, hogy milyen típusú gyümölcsöket és zöldségeket, illetve növényi alapú termékeket ajánlunk a bevitel növelése érdekében, hanem azt is, hogy hogyan készítjük el, tároljuk és fogyasztjuk őket a rendszeres étkezés részeként annak érdekében, hogy maximalizáljuk az egészségünket támogató potenciáljukat.