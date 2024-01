Az angliai Birminghamben hajnali 2:07-kor rögzített videón kék fényvillanás volt látható - egy fényes meteor szelte át az éjszakai égboltot.

Szombaton ugyanebben az időben több mint 100 bejelentés érkezett a tűzgömbről.

A szemtanúk gyönyörűnek és fényesnek írták le a meteort, és néhányan megjegyezték, hogy zöld színe volt. A színváltozást a fémes meteorokban található különböző fémek égése okozhatja, amikor azok a Föld légkörével kölcsönhatásba lépve elégnek.

Évek óta nézem az éjszakai égboltot, remélve, hogy egyszer valami ilyesmit láthatok, csodás látvány

- írta egy másik szemtanú London közelében.

A NASA szerint a tűzgömb egy szokatlanul fényes meteor, amely a megfigyelő számára eléri a 3-as vagy annál fényesebb vizuális magnitúdót - írta a Fox.

A Quadrantidák meteorraj jelenleg is tart, ahogy az Origo is megírta, a csúcsaktivitás január 4-én van. A Quadrantidák aktivitásának csúcspontja néhány óra alatt következik be, óránként akár 120 meteorral.