Már kis mennyiségű alkohol fogyasztása is jelentősen növelheti a rák kialakulásának kockázatát – állapította meg az Egészségügyi Világszervezet (WHO) tanulmánya. Az egyetlen megoldás az alkohol mellőzése lehet.

A WHO becslése szerint 2020-ban az alkoholfogyasztás 740 000 rákos megbetegedéshez vezetett világszerte. A kutatók szerint ez elég bizonyíték arra, hogy az alkohol növeli a daganatok kialakulásának esélyét. A fő cél a megelőzés, így a szakértők azt is megnézték, az alkoholbevitel csökkentésével, vagy megszüntetésével elkerülhetjük-e a súlyos betegséget.

A tudósok négy hónap alatt 90, korábban publikált tanulmányt fésültek át. Az adatok arra utaltak, hogy az alkoholmennyiség csökkentésével kisebb eséllyel alakul ki nyelőcsőrák és szájüregi daganat. A gége-, a vastagbél- és az emlőrák kockázatának csökkenésére is találtak bizonyítékokat a szakemberek.

Miért okoz rákot az alkoholfogyasztás?

A WHO tanulmánya szerint az acetaldehid az a vegyület, amely a leginkább növeli a rák kockázatát. Az etanal néven is ismert acetaldehid akkor keletkezik, amikor az alkohol a májban lebomlik. Ez a folyamat okozza a másnaposságot is. A bevitt alkoholmennyiség csökkentésével kevesebb ilyen káros toxinnak tesszük ki a szervezetünket, így a rák kockázata is csökken.

Már korábban is voltak jelek arra, hogy kis mennyiségű alkohol fogyasztása esetén is nő a rák kockázata, a kutatók azonban most konkrét bizonyítékokkal is alátámasztották az elméletet.

A teljes szakcikk a The New England Journal of Medicine orvostudományi folyóiratban olvasható.