Két csecsemő és egy gimnazistacsoport is a haláljáraton utazott

A Germanwings, a patinás német légitársaság, a Lufthansa leányvállalata 2015 októberéig üzemelt önálló diszkont légitársaságként. A társaság 9525-ös járata a spanyol, illetve a Ruhr-vidéki nagyváros, Barcelona és Düsseldorf között teljesített menetrend szerinti repülőutakat. 2015. március 24-én a járatnak helyi idő szerint 9 óra 35 perckor kellett volna felszállnia a spanyol nagyváros nemzetközi repülőteréről, düsseldorfi úti céllal. Az aznapra szóló vezénylés alapján Patrick Sondenheimer kapitány és Andreas Lubitz első tiszt teljesítette a járatot négy légiutas-kísérővel együtt.

Sondenheimer kapitány, aki ekkor már tíz éve szolgált a Lufthansa, illetve a Germanwings kötelékében, hatezer repült órával rendelkezett, és repülési tapasztalatait legnagyobb részt az Airbus A320-as típuson szerezte. A 27 éves első tiszt, Andreas Lubitz 2013 óta állt a Germanwings alkalmazásában, aki 2015. március 24-ig 630 repült órát teljesített Airbus-pilótaként. A járaton helyet foglaló utasok túlnyomó többsége német és spanyol állampolgár volt.

A járattal utazott volna haza a halterni gimnázium 16 tanulója és két tanára is,

akik egy spanyolországi diákcsereprogramon vettek részt, de két csecsemőkorú gyermek is volt a gépen.

A gurulóutakon feltorlódott, felszállásra várakozó gépek miatt a 9525-ös járat a menetrend szerinti indulási időhöz képest csak 26 perccel később, délelőtt 11 óra 1 perckor kapta meg a toronytól a startengedélyt. A járatot teljesítő D-AIXP lajstromjelű Airbus A320-as gép kifogástalan műszaki állapotban volt, az utolsó rutinellenőrzést a baleset előtt pont egy nappal korábban, 2015. március 23-án végezték el a gépen.

Miután a pilótafülkébe befutott a startengedély, Sonderheimer kapitány felszállóteljesítményre pörgette fel a két CFM gázturbinás sugárhajtóművet, majd az A320-as végigdübörgött a betonon és a magasba emelkedett.

Egyenesen az Alpok meredek hegylánca felé suhant a némaságba burkolózott Airbus

2015. március 24-én a meteorológiai viszonyok ideálisak voltak a járat irányvonalán, Barcelona és Düsseldorf között. A gép a felszállás után 26 perccel később, 10 óra 27 perckor érte el a repülési terv szerinti FL 380-as (Flight Level 380, 38 000 láb), vagyis a 11 600 méteres utazómagasságot a Lyoni-öböl felett. Ekkor az A320-as már 480 csomós (889 km/órás) utazósebességgel repült. 10:30-kor a személyzet bejelentkezett a francia körzeti légi irányításnál, nyugtázva az irányítástól kapott utasításokat. A gép egy perccel később, 10:31-kor Marseille és Toulon között lépett be Franciaország szárazföldi területe fölé, elhagyva a Földközi-tenger légterét.

Ekkor azonban a 9525-ös járat enyhe szögben eltért a repülési terv szerinti irányvonaltól, és a légi irányítás tájékoztatása, illetve engedélye nélkül gyors repülésimagasság-csökkentésbe kezdett. Az ügyeletes körzeti légi irányító, miután észlelte, hogy a radar adatai szerint az Airbus percenként 3500 láb (17,8 méter/másodperc) sebességgel süllyed, megpróbálta felvenni a kapcsolatot a gép személyzetével.

Miután a kapcsolatfelvételi kísérletek kudarcba fulladtak, az irányítás azonnali hatállyal vészhelyzetet jelentett.

A riasztás nyomán a légtérhez legközelebb fekvő orange-i katonai repülőtérről két Mirage 2000-C típusú vadászgépet emeltek a magasba, amelyek ekkor hozzávetőleg 140 kilométeres távolságra voltak az Airbus radaradatok szerinti helyzetétől.

Az irányítók számára teljesen érthetetlen módon a gép alig tíz perc alatt az Alpok közelsége miatt a rendkívül veszélyesnek számító 2000 méteres magasságig süllyedt le, és az alacsony magassághoz képest továbbra is igen nagy, 378 csomós (700 km/órás) sebességgel repült. A mintegy 9-10 percig tartó intenzív süllyedés során a személyzettel való folyamatos kommunikációs kísérletek ellenére sem sikerült kapcsolatba lépni a pilótákkal, a 9525-ös járat néma maradt és vészjelzést sem adott le.

A légi irányítás radarján jól látszott, hogy a válaszjeladó 5512-es kódját nem állították át a vészhelyzeti kódra, ami bevett eljárás olyan vészhelyzetben, amikor megszakad a rádió-összeköttetés a személyzet és az irányítás között.

Az irányítók tehetetlenül figyelték a radaron, ahogy a gép nagy sebességgel egyenesen az Alpok egyik magas hegylánca felé repül. 10:41-kor a 9525-ös járat eltűnt a radarképernyőről; a Airbus Digne-les-Bains és Barcelonnette között mintegy 700 km/órás sebességgel a Trois Évechés hegyláncának csapódott.

Apró törmelékekké szakadt szét a gép az irtózatos erejű becsapódástól

Amikor a két Mirage vadászgép az elstartolásukhoz képest tíz perccel később az irányítás által megadott légtérhez ért, már nem érte be az utasszállítót; a pilóták nyomát sem látták az Airbusnak. A becsapódás erejétől az A320-as olyan apró darabokra szakadt,

hogy nagyobb magasságból nem lehetett látni a gép maradványait.

Az utasszállítóból maradt törmelékmezőt az a szintén orange-i légi bázisról elindított Fennec katonai helikopter fedezte fel, amely nem sokkal később érkezett meg a baleset helyszínére.

Az Airbus darabjai mintegy két négyzetkilométeres területen szóródtak szét. A mentést, illetve a helyszínelést jelentősen megnehezítette,

hogy a 9525-ös járat egy rendkívül meredek hegyoldalnak ütközött.

Ezért a baleset helyszínét csak gyalogosan, illetve helikopterekkel lehetett megközelíteni. A légi baleseteket vizsgáló francia hivatal, a BEA (Bureau d'Enquêtes et d'Analyses pour la sécurité de l'Aviation Civile) már aznap megkezdte a súlyos katasztrófa körülményeinek kivizsgálását. A francia szakemberekhez a német társszerv, a BFU (Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung) nyomozói is csatlakoztak, mivel a lezuhant Airbus A320-as német lajstromozású gép volt.

A vizsgálatot végző csoport munkájában az Airbus, valamint a hajtóműveket gyártó CFM International szakemberei is részt vettek. A baleset okainak feltérképezéséhez kulcsfontosságú volt a repülési adatrögzítők, az úgynevezett feketedobozok megtalálása. A kutatásban hat helikopter, valamint a francia légierő egyik speciális C-135FR típusú gépe is részt vett, ez utóbbi biztosította a magashegységi környezetben a mentőegységek közötti zavartalan rádióforgalmazást. Azt már az első szemrevételezés alkalmával is sejteni lehetett,

hogy senki sem élhette túl az iszonyatos erejű és a gépet apró darabokra szaggató becsapódást.

A kutatócsapatoknak még a besötétedés előtt sikerült megtalálniuk a pilóták beszélgetését rögzítő egyik feketedobozt, az úgynevezett CVR-t (cockpit voice recorder).

Másnap, március 25-én a másik repülési adatrögzítő az FDR-t (flight data recorder) fedelét is megtalálták, de az FDR hangszalagokat rögzítő egysége ekkor még nem került elő, arra csak napokkal később bukkantak rá. Noha mindkét feketedoboz megsérült, az adatok legnagyobb részét mégis sikerült kimenteni, ami fontos lépésnek számított a katasztrófa körülményeinek rekonstruálásában.

Van, aki nem fogadja el az utasait a halálba magával rántó öngyilkos pilóta teóriáját

A marseille-i ügyészség március 26-án megtartott sajtótájékoztatóján bejelentette, hogy a pilóták kommunikációját megörökítő fedélzeti adatrögzítő szerint a kapitány kiment a fülkéből, de már nem tudott visszatérni, mert a társa bezárkózott.

Az ügyészség szóvivője szerint jól lehetett hallani a kopogtatást, majd dörömbölést,

valamint azt is, hogy megpróbálták betörni az ajtót.

Az ügyészség konklúziója szerint miután Sondenheimer kapitány elhagyta a pilótafülkét, hogy kimenjen a mosdóba, az első tiszt, Andreas Lubitz magára zárta a biztonsági záras ajtót, átvette a gép irányítását, és meredek süllyedésbe vitte az Airbust, majd a gépet nekivezette a hegyoldalnak.

A német ügyészség március 27-én bejelentette, hogy az első tiszt düsseldorfi lakásán tartott házkutatás alkalmával olyan összetépett orvosi dokumentumokra akadtak, amelyek azt bizonyítják, hogy Andreas Lubitz súlyos pszichés problémákkal küzdött, ami miatt nem is repülhetett volna. Viszont azt is megerősítették, hogy nem találtak sem búcsúlevelet, sem pedig olyan más bizonyítékot,

ami arra utalt volna, hogy Lubitz előre készült a szörnyű tettére.

A francia ügyészség a CVR hanganyagának szakértői analízise alapján megállapította, hogy pilótafülkébe bezárkózott Andreas Lubitz légzése végig nyugodt és egyenletes maradt, egészen a gép becsapódásáig. Az utasait a halálba magával rántó pilóta koncepciójával azonban nem mindenki értett egyet.

Az Európai Pilóták Egyesülete (ECA) külön közleményben hangsúlyozta, hogy súlyos hiba és idő előtti feltételezés volt teljes körű bizonyítékok hiányában kiszivárogtatni az öngyilkos pilóta koncepcióját. Ugyanerre a következtetésre jutott két osztrák légügyi szakértő is. Egyesek azt az összeesküvéselmélet-szerű teóriát is felvetették, hogy a 9525-ös járat tragédiája nem más,

mint egy rafináltan álcázott terrorcselekmény volt.

Mindezekre reagálva április 2-án bejelentették, hogy az időközben megtalált és a repülési adatokat rögzítő feketedoboz anyaga szintén azt támasztja alá, hogy Andreas Lubitz szándékosan vezette hegynek a gépet.

Mindenesetre a Germanwings 9525-ös járatának katasztrófája után több légitársaság is bevezette azt a szabályt, hogy még rövid időre sem maradhat senki egyedül a pilótafülkében. Többek között az Air Canada, az Alitalia, a Virgin Atlantic Airways, az EasyJet, a Norwegian Air Shuttle, a Finnair, a Lufthansa, az Air Berlin, a Monarch Airlines és a Wizz Air is ezt a szabályt alkalmazza a tragédia óta, ami az amerikai és a távol-keleti légitársaságoknál, valamint a Ryanairnél már korábban is érvényben volt.