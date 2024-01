Alaszka partjainál, mintegy 3300 méterrel a felszín alatt, ahová a Nap meleg fénye soha nem hatol be, a Nemzeti Óceán- és Légkörkutatási Hivatal (NOAA Ocean Exploration) óceánok felfedezésére szakosodott csoportjának távvezérelt víz alatti járműve egy különös, aranyszínű gömbre bukkant.

Pont úgy, mint egy horrorfilmben

A rejtélyes, már-már horrorisztikus aranygömb szorosan tapadt egy fehér szivacsokkal tarkított sziklához, átmérője körülbelül tíz centiméter volt, az egyik oldalán egy lyukkal.

A szakemberek egyszerűen nem tudtak rájönni, hogy vajon mi lehet ez a titokzatos gömb.

A merülést élőben közvetítő kutatók első felvetései között szerepelt egy rejtélyes faj tojástokja (ezek jellemzően egy embriót tartalmaznak), egy elpusztult szivacs vagy egy korall.

Nem tudom, hogy mire véljem; határozottan van benne egy nagy lyuk, tehát valami vagy megpróbált bejutni, vagy megpróbált kijutni belőle – mondta az egyik kutató a ScienceAlert online tudományos portál. – Csak abban reménykedtünk, hogy amikor kiszúrjuk, nem mászik ki belőle semmi meglepő, mint egy horrorfilmben.

Ahogy arról a The Guardian is beszámolt, a tudósok által favorizált hipotézis szerint az arany tokból kikelt valami. Valami, ami nem éppen aprócska.

Mi a tojást vagy petét választjuk az állaga miatt: húsosnak éreztük, és nincs nyilvánvaló anatómiája – magyarázta Kerry Howell mélytengeri ökológus, az angliai Plymouthi Egyetem munkatársa a lapnak. – Van rajta egy lyuk, ami pedig arra utal, hogy valami bejött vagy kiment; de nem úgy néz ki, mint bármelyik tojás, amit valaha is láttam.

A kutatók szerint ha egy tojásról van szó, akkor az igazán érdekes kérdés az lehet, hogy milyen állatnak a tojása vagy ikrája, esetleg petéje, mert elég nagy és így nem tartozhat egy kisebb méretű halhoz.

Szokatlan dolog rejtőzhet benne

A szakemberek egy robotkar segítségével óvatosan megbökdösték a tárgyat és megállapították, hogy az meglehetősen puha. A további tanulmányozás céljából végül szívással összegyűjtötték. A tervek szerint DNS-elemzést végeznek majd rajta, hogy megállapítsák a létrehozásáért felelős organizmust.Annak a ténye, hogy a „tojás" önmagában volt, majdnem annyira érdekes, mint a mérete. A tojást rakó állatok általában ugyanis fészekaljakban rakják le tojásaikat. Tehát ha tényleg egy tojásról vagy petéről van szó, akkor a kutatók szerint valami szokatlan dolog rejtőzhet benne. Ami valójában egészen csodálatos: bármi is legyen az,

a gömb bizonyára valami újat tud mondani nekünk az óceán mélyéről és a benne élő változatos életről.

A tudósok úgy vélik, sok minden történik a barátságtalan óceánok mélyén, amit még nem értünk. A döbbenetes nyomás és a fagyos hőmérséklet csak két tényező, amely eddig megakadályozta az emberiséget abban, hogy széles körben felfedezze a mélységeket. A távirányítású járművek segítségével az óceán azonban fokozatosan feltárja titkait. Beleértve azt is, hogyan szaporodnak a titokzatos mélytengeri fajok.

Az új felfedezés emellett emlékeztet minket arra, is hogy milyen keveset tudunk a saját bolygónkról, és hogy még mennyi mindent kell megismernünk az óceánokkal kapcsolatban.