Évről évre többen követik a terjedőben lévő újévi fogadalmat, és szilveszter után egy hónapig megvonnak maguktól minden fajta alkoholt, szívelégtelenséget, májzsugorodás, rákot elkerülendő. Számos tanulmány szerint a száraz január jelentős egészségügyi előnyökkel jár, ezek szerzői ugyanis a betegeiknél azt tapasztalták, hogy az ivás elhagyásával nőtt az energiaérzetük, fokozódott a koncentráció és az alvás minősége is javult. A legtöbbjük ráadásul rendkívüli fogyást, mintegy 2-3 kilót is elkönyvelhetett a rövid időintervallumban.

Januárban sokan megfogadják, hogy – elsősorban az egészségügyi előnyök miatt – leszámolnak a régi szokásokkal és újévtől változtatnak valamit az életmódjukon: ez ma már szinte mindennapos. Vannak, akik a nyári „beach body"-ra esküsznek, megint mások leszoknak a cigiről, vannak azonban, akik alkoholmentes hónapot tartanak. Megérkezett hazánkba is a száraz november után a száraz január. Az Alcohol Change UK közvélemény-kutatása szerint az Egyesült Királyságban, ahol az alkohol időszakos kerülését célzó kampány 2013-ban berobbant, több mint 8,5 millióan nyilatkoztak úgy, hogy idén egy hónapig teljesen józanok maradnak, de valójában mindössze 4000-en jelentkeztek ténylegesen a kihívásra, pedig az alkoholfogyasztás veszélyei közismertek.

A The Lancet szerint az alkoholfogyasztás egy bizonyos foka a megbetegedések és halálozások vezető okai közé tartozik világszerte.

Mégis, milyen egészségügyi előnyökkel számolhatunk a száraz január után?

Egy friss kimutatás szerint minden ötödik európai vallja magáról azt, hogy havonta legalább egyszer alaposan felönt a garatra, és egy ültében mintegy hat egységnyi alkoholt is elfogyaszt - és ebben a jelek szerint hazánk sem kivétel.



A hosszú távú, túlzott alkoholfogyasztás a következő tünetek, vagy betegségek kockázatát növeli radikálisan:

májzsugorodás

rák, különösen mellrák és nyelőcsőrák

szív elégtelenség

magas vérnyomás.

Az Egészségügyi Világszervezet állásfoglalása nyílt és egyértelmű, ugyanis meglátásuk szerint az ivásnak egész egyszerűen nincs biztonságos szintje, csupán az alkoholos italoktól való teljes tartózkodás az egyetlen módja, hogy elkerüljük annak káros hatásait.

Dr. Rajiv Jalan, a University College London (UCL) hepatológiai professzora szerint a száraz januárt követők megfigyelése során a legfontosabb, hogy a megfigyelt csoport energiaérzete növekedett, fokozódott a koncentrációjuk és alvásuk minősége is javult. A legtöbbjük ráadásul fogyott is, mintegy 2-3 kilót. 2018-ban Dr. Jalan újra elvégezte ezt az alkoholfogyasztás veszélyeit célzó vizsgálatot a kórházi dolgozók egy nagyobb csoportján, akik úgy döntöttek, hogy részt vesznek a kihívásban és alkoholmentes hónapot tartanak összehasonlítva másokkal, akik elkerülik az ivást.

"Három-hat hónapig vizsgáltuk őket, majd megkérdeztük, hogy milyen hatással volt rájuk a száraz január?" Résztvevőink általánosságban úgy nyilatkoztak, hogy olyannyira jól érezték magukat ebben az időszakban, hogy majdhogynem féltek már inni ezután, ily módon még további fél évig alkoholfogyasztásuk alacsony szinten maradt. – magyarázta. A kutatás mindössze egyetlen hátrányt tárt fel: többen is azt mondták, úgy érezték, unalmas társaságot nyújtanak a társasági ivásokon.