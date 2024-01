Ami régen csak a sci-fikben volt elképzelhető, az mára valósággá vált: 20 nemzetközi űrügynökség és több magáncég által üzemeltetett műholdak segítségével odafentről, az űrből láthatjuk a Földet. Az összehangolt képsorok Japántól Botswanáig a szó szoros értelmében véve új oldalról mutatják be gyorsan változó bolygónkat, és segítségükkel nehezen megközelíthető helyek, illetve egészen apró dolgok is nyomon követhetővé váltak. Új felfedezések, elképesztő színek és mintázok – ezeket mutatja be A Föld az űrből (Earth from Space) című négyrészes dokumentumfilm, ami január 9-étől keddenként este 20:00-kor érhető el magyar nyelven a Viasat Nature műsorán.