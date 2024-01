Melyik kutya bírja jól a hideget?

Az természetes, hogy télen a kutyák is fáznak. Csakúgy, mint az emberek, egyes kutyák is jobban tűrik a téli időjárást, mint más fajtársaik. Ezért is igényel különösen nagy odafigyelést a kutyatartás hidegben. Míg az egyik kutya örömmel hempereg a hóban, addig a másik még a lábát sem akarja kitenni ilyenkor a szabadba.

Hogy mikor fázik a kutya, az alapvetően a hőérzetétől függ; és egyes fajták jobban bírják a hideget.

Az olyan kutyafajták, mint a szibériai huskyk, az újfundlandiak, az alaszkai malamutok és a berni pásztorkutyák dupla rétegű, vastag bundája tűri a legjobban a nedves és száraz hideget is. Ezzel szemben az olyan ebek, amelyeknek rövid és vékony a bundájuk - mint például az agarak, a rövidszőrű szetterek vagy a pitbullterrierek -, nehezebben tartják meg a meleg testhőmérsékletet hidegebb időben. Utóbbiaknál szélsőséges esetben akár a hipotermia jelei is jelentkezhetnek. Persze nagy a különbség a fázós kutya és a hidegtűrő kutya között is.A kisebb kutyafajták, mint a csivava vagy a tacskó, általában nehezebben bírják a hideget. Gyorsabban elveszítik ugyanis a testhőjüket, mint a nagyobb társaik. Ezért ezek a kutyák a téli hidegben még nagyobb veszélynek vannak kitéve a a nagyobb testű társaiknál: a mély hó elérheti a mellkasukat, hidegebbé és nedvessé teheti az egész testüket.

Fázik a kutya télen, ők is kaphatnak hipotermiát

Ha fázik a kutya, akkor az jól látszik rajta. Ebben a hőmérséklet, a szél, a hó, az eső és a felhőzet is szerepet játszik. Bár a kutyák a hidegre eltérő módon reagálhatnak, általánosságban kijelenthetjük, hogy

négylábú barátaink többsége jól bírja a hideget a kertben, ha a hőmérséklet nem esik lejjebb 7 Celsius foknál.

Amikor viszont a hőmérő higanyszála 0 Celsius fokra zuhan, akkor már a kutya is fázik: a kistestű, az idősebb, vagy az esetleg nem teljesen egészséges kutyáknak ezért ilyenkor már bent van a helyük. A kutyatartás hidegben akkor „lép a következő szintre", amikor a hőmérséklet legaláb -8 Celsius fokra esik vissza: ilyenkor fajtól, kortól, egészségi állapottól függetlenül minden kutyának a házban van a helye. Ezt a hideget már egyik eb sem tudja tartósan elviselni.

A szakemberek azt tanácsolják, hogy a kiskedvencünket -8 Celsius fok alatti hőmérsékletnél maximum negyed órára engedjük csak ki, hogy elvégezze a dolgát és hogy fusson egy kört. Amikor az eb ennél több időt van kint a mínuszokban, akár hipotermia is kialakulhat nála, vagy fagyási sérüléseket szerezhet. A hipotermia tünetei közé tartozik a sápadt bőr és íny, a reszketés, a letargia, a nyüszítés, a botlás és koordináció hiánya, a kitágult pupillák, valamint az alacsony szív- és légzésszám.

Lehetőség szerint érdemes télre meleg télikabátot, kutyapulóvert és kutyacipőt vásárolni, hogy megvédjük kutyánkat a hidegtől. Ez főként a rövid szőrű kutyák számára elengedhetetlen.