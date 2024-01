Műholdfelvételek alapján geológusok megállapították, hogy az Egyesült Államok atlanti-óceáni partvidékének nagyvárosai süllyednek, egyes területeken akár évi 2-5 millimétert is. A jelenség még annál is gyorsabb ütemben történik, mint ahogy azt egy évvel ezelőtt becsülték.

Folyamatos, mérsékelt süllyedésről van szó

A Proceedings of the National Academies of Sciences című folyóiratban megjelent új tanulmányban a kutatók úgy vélik: elemzésük messzemenő következményekkel jár a közösségek és az infrastruktúra ellenálló képességének tervezésére, különösen az utak, a repülőtéri kifutópályák, az épületek alapjai, a vasútvonalak és a csővezetékek esetében.

Ezek a part menti területek – amelyek olyan népességközpontokat foglalnak magukban, mint New York City, Baltimore, Virginia Beach és Norfolk – érzékenyek az időjárási és viharproblémákra. A talajsüllyedés ráadásul tovább súlyosbítja az éghajlatváltozás miatt egyre intenzívebbé váló, viharok okozta problémákat.

Amerika keleti partvidékének folyamatos, mérsékelt süllyedése aggodalomra ad okot – mondta Leonard Ohenhen, a Virginia Tech Földmegfigyelési és Innovációs Laboratóriumának kutatója a ScienceAlert online tudományos portálnak. – Különösen azokon a területeken, ahol nagy a népesség- és ingatlansűrűség, és ahol az infrastruktúra karbantartásával szemben történelmileg gondtalanság tapasztalható.

A Virginia Tech és a U.S. Geological Survey kutatócsoportja műholdas felvételek és radaradatok segítségével olyan digitális domborzati térképeket készített, amelyek

pontosan megmutatják, hogy a föld süllyedése hol jelenti a legnagyobb kockázatot a létfontosságú infrastruktúrára nézve.

A szakemberek több év adatait használták fel, amelyekből kiderült, hogy a keleti partvidék nagy területe évente legalább kettő millimétert, az Atlanti-óceán középső partvidékén pedig több terület – akár 3700 négyzetkilométer – évente több mint öt millimétert süllyed.

A hatásai fokozatosan bekövetkeznek

A kérdést bonyolítja, hogy a globális tengerszint-emelkedés jelenlegi üteme a becslések szerint évente körülbelül négy milliméter.

Évente kettő milliméteres süllyedést mértünk, ami több mint kétmillió embert és nyolcszázezer ingatlant érint a keleti partvidéken – mutatott rá Manoochehr Shirzaei, a Virginia Tech Földmegfigyelési és Innovációs Laboratóriumának professzora. – Bizonyos mértékig tudjuk, hogy a szárazföld süllyed, de ezzel a tanulmányunkkal most rávilágítunk arra, mindez nem egy elhanyagolható fenyegetés, mert engem, Önt és mindenkit érint, hiszen a hatások valósak és fokozatosan bekövetkeznek.

A Lassan, de biztosan: a közösségek és az infrastruktúra kitettsége a süllyedésnek az USA keleti partján (Exposure of communities and infrastructure to subsidence on the US east coast) című tanulmányukban a kutatócsoport azt írta, hogy értékelték a süllyedésnek való kitettséget a lakosság, az eszközök és az infrastrukturális rendszerek/létesítmények tekintetében az amerikai keleti partok mentén. Bizonyították, hogy 2 000-74 000 négyzetkilométernyi terület, 1,2-14 millió ember, 476 000-6,3 millió ingatlan, és a nagyvárosok infrastruktúráinak több mint 50 százaléka van kitéve ezeknek a süllyedési értékeknek.A szakemberek szerint a problémát nem csak az jelenti, hogy a föld süllyed, hanem hogy a süllyedő földterület gócpontjai közvetlenül keresztezik a lakossági és infrastrukturális csomópontokat. New Yorkban például a kritikus infrastruktúra jelentős területeit, köztük a JFK és a LaGuardia repülőtereket és kifutópályáikat, valamint a vasúti rendszerek évente kettő millimétert süllyedhetnek, ami az infrastruktúra esetleges károsodását és megnövekedett árvízkockázatot jelent.