Azt tudjuk, hogy a domesztikált kutyák (Canis familiaris) a farkukkal kommunikálnak, más kutyákkal és az emberekkel is, és még azt is tudjuk, hogy a különböző csóválások mit jelentenek. De azt nem tudni, hogy a kutyák miért csóválják a farkukat többször, mint más kutyafélék, vagy hogy mennyi ebből, ami a kontriolljuk alatt van. Erről számolnak be a kutatók, Silvia Leonetti és kollégái a Biology Letters magazinban január 17-én. - írja a Science News magazin hpnlapján.