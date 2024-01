Számos polipfaj szereti

Csak tavaly fedezték fel ezt a ritka polip-nevelőhelyet Tengosed Seamountnál, amely a sötét mélységben rejtőzködik: egy olyan helyen, amelyet általában túl hidegnek tartanak a kényes lábasfejűek számára. A vulkanikus eredetű tengerfenék által biztosított meleg azonban tökéletes hőmérsékletet teremt a szaporodáshoz számos különböző polipfaj számára. Mindez olyannyira változatos, hogy a tudósok mostanra négy, korábban ismeretlen polipfajt azonosítottak, amelyek itt szaporodnak.

Kemény munkával csapatunk új hidrotermális forrásokat fedezett fel Costa Rica partjainál, és megerősítette, hogy ezek mélytengeri polipok gyermekszobáinak és egyedülálló biológiai sokféleségnek adnak otthont – mondta Beth Orcutt oceanográfus, a Bigelow Ocean Sciences Laboratory for Ocean Sciences munkatársa a ScienceAlert online tudományos portálnak.

Kevesebb mint egy évtizeddel ezelőtt igazolták az alacsony hőmérsékletű hidrotermikus ventillációt, bár ezeket a helyeket nehéz megtalálni, mivel a vízoszlopban nem lehet kimutatni a jeleiket.

A felfedezést, és az azt követő megfigyelő expedíciókat egy távirányítású víz alatti jármű, az R/V Falkor végezte többszöri merüléssel az úgynevezett Polipkertben, amely

képeket gyűjtött és tavaly decemberben több mint százhatvan mélytengeri példányt rögzített, hogy segítsen azonosítani és katalogizálni a hely hihetetlen biológiai sokféleségét.

A négy új polipfajt is itt azonosították és a kutatók jelenleg a leírásukkal foglalkoznak, eredményeiket pedig a közeljövőben publikálják.

A meleg felgyorsítja a szaporodást

A négy polip közül csak egyet fedeztek fel egy hidrotermális szellőzőnyílásnál, amely egy Muusoctopus faj és rokonságban áll más, a területen található fajtársaival. A tudósok Dorado polipnak nevezték el, mivel az El Dorado Hill nevű kiemelkedésen találták. A közelben több helyen találtak lábasfejűeket és a közösség sűrűsége – amely szokatlan az egyébként nem a társas életmódjáról ismert állatok esetében – arra utalhat, hogy a Muusoctopus-fajok úgy fejlődtek ki, hogy szaporodásukhoz hidrotermális nyílásokra van szükségük.

Egy tavaly közzétett kutatás megállapította, hogy a források által biztosított meleg csökkenti a peték keltetési idejét, valamint fokozza az embriók növekedését és a nőstények anyagcseréjét.

De sok mindent még mindig nem tudunk erről a rejtélyes folyamatról vagy az óceán mélyéről. Más felfedezések között szerepelnek olyan hidrotermális régiók, amelyeket viszonylag rövid távolságok választanak el egymástól, ám különböző hőmérsékletűek és kémiai összetételűek, ami a szakemberek szerint arra utal, hogy minden esetben más és más mozgatja őket.

A kutatók azt is megállapították, hogy a polipok nem az egyetlen élőlények, amelyek a tengerfeneket szaporodásra használják. A kutatócsoport egy mélytengeri „rája-óvodát" is talált, amelyet Skate Parknak neveztek el. A tudósok most abban reménykednek, hogy további kutatások és megfigyelések segítségével többet tudhatnak meg erről a lenyűgöző helyről.