Az 5-ös típusú foszfodiészteráz (PDE5) enzim gátlószereit Viagra, Levitra, Cialis és egyéb márkaneveken széles körben alkalmazzák a merevedési zavar orvosi kezelésére a szív- és érrendszeri panaszokkal küzdő férfiakban. Azonban az Amerikai Kardiológiai Kollégium folyóiratában, a Journal of the Americal College of Cardiology-ban frissen publikált svéd tanulmány szerint a pácienseknél a PDE5-gátló gyógyszerek és az értágító nitrátok (nitroglicerin-típusú gyógyszerek) együttes szedése fokozza a súlyos megbetegedés és halál kockázatát.

A merevedési zavar és a szívbetegség kéz a kézben jár

A merevedési zavar a középkorú és idősebb férfiakban közönségesen előforduló probléma, ami szoros összefüggést mutat a koszorúér-betegséggel. A nitrát-típusú hatóanyagokat (pl. nitroglicerin) elterjedten alkalmazzák az anginás mellkasi fájdalom kezelésére. Mindkét gyógyszercsalád vérnyomásesést idézhet elő, ezért együttes szedésük ellenjavallott. Azonban – noha egyre több férfinak írják fel mindkettőt – kevés adat van arról, vajon mi történik a való életben, ha mégis együtt veszik be őket.

A jelen kutatás aktualizált helyzetjelentést ad erről a kérdésről azoknak a korábbi tanulmányoknak a nyomán, amelyek ugyanebből a svéd nemzeti adatbázisból, a Svéd Betegregiszterből merítették adataikat. A mostani cikk a PDE5-gátlókkal való kezelés és a szív- és érrendszeri események közötti összefüggést elemzi a stabil koszorúér-betegségben szenvedő, nitrátokkal kezelt férfiakban. A kutatás célja azoknak az eddigi ellentmondásos eredményeknek a tisztázása volt, amik a PDE5-gátlóknak a keringési megbetegedésekre és halálozásra gyakorolt hatását firtatták.

„Az orvosok egyre növekvő igényt tapasztalnak a merevedési zavar elleni gyógyszerek iránt a szív- és érrendszeri betegségben szenvedő férfiak részéről – mondta el Daniel Peter Andersson, a stockholmi Karolinska Intézet munkatársa és a tanulmány rangidős szerzője. – Ugyanakkor a nitrátokat szedő koszorúérbeteg páciensek fokozott eséllyel tapasztalhatnak negatív egészségügyi következményeket a merevedésizavar-gyógyszerek hatására.

Az új kutatás igazolta a veszélyt

A tanulmányban 61487 olyan férfi adatai szerepeltek, aki szívinfarktuson vagy intervenciós koszorúér-beavatkozáson esett át, és a megelőző hat hónap során legalább két alkalommal írtak fel neki nitrátot. A kezelt csoportnak azok számítottak, akik emellett legalább két PDE5-gátló-receptet is kiváltottak. A vizsgálatba bevont férfiak közül 55777-et kezeltek nitráttal, és 5710-et nitráttal és PDE5-gátlóval egyaránt. A medián utánkövetési idő 5,7 év volt a csak nitrátot használók és 3,4 év a nitrátot és PDE5-gátlót együttesen használók körében. A nitrát+PDE5-gátló csoport átlagéletkora alacsonyabb volt (61,2 év), mint a csak-nitrát csoporté (70,3 év).

Az eredmények azt mutatták, hogy a nitrát+PDE5-gátló kezelés valamennyi vizsgált negatív egészségügyi kimenetel kockázatát növelte a csak-nitrát kezeléshez képest. A kombinált kezelésű csoportban ezek az események jellemzően nem a PDE5-gátló kiváltását követő 28 napon belül következtek be, sőt, ezen az időszakon belül konkrétan alacsonyabb volt az események előfordulása, mint a csak-nitrát csoportban, ami arra utal, hogy az együttes szedés által kiváltott események közvetlen rizikója alacsony.

„Célunk az, hogy rámutassunk az alapos, betegközpontú mérlegelés szükségességére a PDE5-gátlók felírása előtt, ha nitrátokkal kezelt férfiakról van szó – emelte ki Andersson. Tapasztalataink egyben alátámasztják, hogy indokolt tovább kutatni a merevedésizavar-gyógyszerek kétélű viselkedését a szívbeteg férfiakban.

Nem árt az óvatosság

A tanulmány hiányosságaként említhető, hogy a szerzőknek nem állt rendelkezésükre adat arról, vajon a kutatásban szereplő páciensek mennyire rendszeresen szedték a gyógyszereiket, és a begyűjtött adatokból a halálozások ok-okozati viszonyai sem fejthetők vissza. A kutatóknak csak a felírt gyógyszerreceptekről volt információjuk, arról nem, hogy a betegek követték-e az alkalmazási előírásokat, és milyenek voltak a gyógyszerszedési szokásaik. Ezen túlmenően a vizsgálati populáció csupa magas kockázatú egyénből állt, akik már átestek egy infarktuson vagy egy koszorúér-bypasson, és legalább két alkalommal felírtak nekik nitrátot, sőt, az ajánlás ellenére egy részüknek legalább kétszer felírtak PDE5-gátlót is. Ezért aztán könnyen lehet, hogy az eredmények nem általánosíthatók a teljes népességre.

A cikkhez csatlakozó szerkesztői kommentárjában Glenn N. Levine, a Baylor College of Medicine és a houstoni Michael E. DeBakey VA Medical Center kardiológusa leszögezte: azokban az iszkémiás szívbeteg férfiakban, akik csak enyhe anginás panaszokat mutatnak és alkalmasak viszonylag aktív testmozgásra, a PDE5-gátló merevedésizavar-gyógyszerek nem jelentenek különösebben nagy kockázatot, feltéve, hogy nem folyamatosan kell szedniük a nitrátokat. Azoknál ellenben, akik krónikus nitrát-terápián vannak, a PDE5-gátlók használata minimum meggondolandó, de inkább kimondottan ellenjavallt.