30 évvel ezelőtt, 1994 szeptemberében elsüllyedt az Estonia nevű hatalmas komp a Balti-tengeren, amikor egy viharos éjszaka Tallinból Stockholmba hajózott. 852 ember halt meg a katasztrófában, ez volt a Titanic után a második legnagyobb tengeri baleset, amely európai hajót ért. A hivatalos vizsgálat szerint a vihar leszakította a felhajtható hajóorrot, az ún. vizort, ezért a víz befolyt a garázsfedélzetre, ami felborította a komphajót. A magyarázat nem győzte meg azonban a túlélőket, oknyomozó újságírókat, amerikai, német és svéd búvárokat, valamint a tengerészeti mérnököket. 2020-ban dokumentumfilmesek a tiltás ellenére lefilmezték a roncsot, és egy hatalmas lyukat találtak a hajótesten, amelyről hallgatott az eredeti vizsgálóbizottság. A felfedezés nyomán az érintett kormányok új vizsgálatot rendeltek el. Cikkünk első felében a katasztrófát mutatjuk be az utasok nézőpontjából.

Teljes gőzzel előre!

Az Estonia komphajó a frissen függetlenné vált Észtország legnagyobb hajója volt. A hétköznapi emberek, a civil utasok nem ismerték a hajó előéletét, így azt sem, hogy a kompot egy német hajógyárban építették a Németország és Norvégia közötti útvonalakra. Szakértők szerint ott teljesen más, nyugodtabb tengeri viszonyok között haladnak a hajók. Az utasok csak azt látták, hogy a kilencfedélzetes óriáson van mozi, wellness-részleg medencével és szaunával, üzletek, éttermek és bárok. Mi baj történhet egy 155 méter hosszú, 15 ezer tonnás hajóval?

A komp némi késéssel indult el Tallinból, 19:35 körül. Az idő rossz volt, 90 kilométer per órás szél fújt, ami nem szokatlan abban a térségben. A Balti-tenger sajátosságai miatt nem óceáni magasságú, hanem „mindössze" 4-6 méteres hullámzásban haladt a hajó. Igaz, ezek a hullámok gyorsan követték egymást, ellentétben a más tengerekre jellemző lassabb, ritkább hullámzással.

Az Estonia teljes sebességgel, 21 csomóval haladt a turkui archipelago viszonylag nyugodt vizén, ami 39 kilométer per órának felel meg. A nyílt tengeren is teljes gőzzel működtek a hajógépek, de a hullámok 14-15 csomóra lassították a hajót. A lengyel Amber nevű hasonló komphajó őrtisztje ezt mondta a vizsgálóknak a katasztrófa után:

Az Estonia 23:15 körül haladt el mellettünk. Széllel szemben hajózott. A hullámok miatt erősen a mélybe bukott a hullámvölgyekben, a víz beterítette a parancsnoki hídját is. Amikor leért a hullám aljára, láttam, ahogy lelassul, majd újra felgyorsít, ahogy kapaszkodik felfelé. A személyes véleményem az, hogy akik irányították, őrültek vagy tapasztalatlanok voltak. Soha életemben nem láttam még teljes gőzzel haladó hajót ilyen viharban.

Ezt megerősítette Einar Kukk kadét is, aki épp kiképzésen volt az Estonián. Kukk azt mondta, hogy a híd tisztjei és a matrózok is őrültségnek tartották a sebességet, de nem mertek ellentmondani a kapitánynak.

A hajó a szokásos útvonalon haladt, nem túl messze a partoktól és a Balti-tenger szigeteitől. Több, mint ezer ember utazott rajta, kb. 910 utas – a maximális létszám fele –, és a 186 fős személyzet. A garázsfedélzetre 40 kamiont, 26 személyautót, 9 kisteherautót és két buszt parkoltak, de nem egyenletesen töltötték meg ezt a teret, mert már az induláskor is enyhén jobbra dőlt az Estonia. Ez a dőlés később rontotta a helyzetet. A nehéz járműveket sem nyűgözték le a matrózok, tehát nem rögzítették őket a fedélzethez.

Az éjszakai kompjáratok népszerűek ma is a térségben, mert lehetőséget adnak arra, hogy az utasok mulassanak, majd kialudják a bulizás hatásait. A stockholmi komp menetrend szerint reggel 9-kor ért kötött volna ki, így az utasok még reggelizhettek is volna kiszállás előtt. A szokásoknak megfelelően tehát éjszaka hangosan szólt a zene a bárban, a tánckar előadta a műsorát, az utasok pedig remekül szórakoztak. Tina Mölder báros, aki a szárazföldinél sokkal jobb fizetésért többször is felvételizett a hajótársasághoz, míg feljutott az Estoniára dolgozni, nem győzte kiszolgálni a vidám vendégeket. Paula Likamaa krupiét a kaszinó újgazdag orosz vendégei foglalkoztatták, akik a rossz idő ellenére, vagy talán épp ezért rulettezéssel töltötték az időt.

A vihar miatt azonban sokan inkább a hajó mélyén, a garázsfedélzet alatt levő kabinjaikba vonultak vissza. Fent, a felső fedélzeten annyira nagy volt a komp kilengése, hogy a táncosok ide-oda csúszkáltak a színpadon a hullámzás miatt. Amikor a zenekar felszerelése leesett a dobogóról, és Anneli Konrad táncosnő elesett tánc közben, az utasok szórakoztatása a karaoke bárban folytatódott. Mikael Öun kamionsofőr szaunázni ment, és az üvegajtón keresztül nézte, ahogy kicsap a medence hullámzó vize a wellness-térbe, mert a focipályánál is hosszabb komphajót parafadugóként dobálták a hullámok.

A szűk folyosókon alig lehetett járni. Aki megpróbálkozott vele, hol az egyik, hol a másik falnak esett neki.

Baljós jelek

Akik lementek a kabinjaikba, ütődéseket hallottak, súlyos fém tárgyak egymáshoz csapódását. A zaj folyamatos volt, nem egy-egy ritka döndülés. Minden utas, aki hallotta, arra gondolt, hogy a hullámok és a nagy sebesség okozza a szörnyű dörömbölést. Utóbb kiderült, hogy az évek során egyre nagyobb lett a felhajtható orr-rész zárszerkezetének holtjátéka, ezért a vizor a hullámok miatt egyre inkább mozgott le-fel, ráadásul nem is mindegyik zárnyelve akadt be a helyére az induláskor.

01:15-kor érkezett az első hatalmas ütés, mondja Urban Lambertsson. A hajó jobbra dőlt, és nem egyenesedett vissza.

Akkora lökést kaptunk, hogy kiestem az ágyból.

A hajó utolsó órája

A baleseti vizsgálat szerint ekkor szakadt le a felhajtható hajóorr az Estoniáról. A hatalmas fémdarab magával ragadta a garázsfedélzetet védő rámpát, amely az orrkapu mögött, vízhatlan ajtóként eddig elzárta ezt a hatalmas, hangárszerű teret a tengertől. Így most egy hatalmas lyuk tátongott a komphajó orrán, ahová akadálytalanul bejutott a víz. Ahogy a Harald of Free Enterprise komp katasztrófájáról szóló cikkünkben is szerepel, az ún. szabadfelület hatás miatt a bent ide-oda folyó víz életveszélyes helyzetet idézett elő. Az Estonia elvesztette a stabilitását.

A következő videó a hivatalos vizsgálat animációját látják az orrkapu, az ún. vizor leszakadásáról:

A kapitányi hídon, ahonnan nem lehetett rálátni a felhajtható vizorra, a tisztek azonnal az orr-rész ellenőrző lámpáira néztek, mert attól tartottak, hogy a hajó nekiütközött valaminek, és kinyílt a hatalmas fémkapu. De a lámpák zölden világítottak, nem mutattak hibát. A másodtiszt biztonságképpen kiadta a parancsot az ellentétes oldalon levő, tehát baloldali ballaszttartályok megtöltésére, hogy ellensúlyozza a dőlést. A tartályok azonban már tele voltak, nem lehetett több vizet beléjük pumpálni.

Ki éli majd túl?

Az utasok sorsát innentől fogva az határozta meg, hol voltak éppen a hajón és milyen gyorsan reagáltak. Különös, de az 1. fedélzetről, ami a legmélyebben volt, többen megmenekültek, vélhetően azért, mert a hullámok dübörgése miatt nem tudtak aludni. Az itteni túlélők gyakorlatilag azonnal elindultak felfelé, amint megbillent a hajó. Közöttük voltak olyanok is, akik csak alsónadrágot viseltek, mert nem vesztegették az időt a felöltözéssel, míg mások teljes ruházatban is kihűltek. Marge Rull táncosnő, aki nyomasztónak találta az ablak nélküli, szűk kabint, ezért mindig lámpafénynél aludt, azt kiabálta a kolléganőjének.

Azonnal ki kell jutnunk innen. Fel, a fedélzetre, gyorsan.

Magnus Lindström a barátnőjével aludt a 4. fedélzet egy kabinjában, a mellettük levőt pedig a szülei foglalták el. Amikor megbillent a hajó, Magnus felkeltette a barátnőjét, sürgette, hogy azonnal öltözzön fel, majd kirohant a folyosóra és a dörömbölni kezdett a szomszéd kajüt ajtaján. Mikael Öun sofőr szintén kiugrott az ágyból. Ahogy felvette a ruháit, automatikusan zsebre tette a fényképezőgépét. Anneli Konrad énekesnő alig tudta kinyitni a kabinja ajtaját a dőlés miatt. Kent Harstedt utas a karaoke bárban mulatozott másokkal. A váratlan billenéskor a sokk hatására átmenetileg elveszítette a hallását. Nem várt senkire, a központi lépcső felé sietett.

Margus Treu gépész a hajó gyomrában, mélyen a garázsfedélzet alatt állt szolgálatban, a gépházban.

Ránéztem a zárt láncú kamerarendszer monitorjára, és a legnagyobb megdöbbenésemre azt láttam, hogy víz tör be az autók közé az orr felől. A permet felcsapott a kameráig. Nem hittem a szememnek.

Rolf Sörman, a hobbibúvár, aki a munkatársaival az étteremben ült, azt gondolta, hogy végzetes lesz a dőlés, mert a hajó nem lendült vissza.

Azt mondtam a többieknek, hogy ki kell mennünk innen. Úgy néztek rám, amint aki megőrült.

Végül mindannyian felálltak, és elsőként jutottak ki a 7. fedélzetre, a sétafedélzetre. Azonnal a mentőmellényes ládákhoz mentek. Azt tapasztalták, hogy a legutolsó felújításkor a hajógyári munkások egyszerűen lefestették a zárakat is, és azok beragadtak. Csak a sokadik láda ajtaját tudták kinyitni.

Ekkor érkezett a második ijesztő billenés, és az Estonia már 25 fokos szögben dőlt jobbra a viharos tengeren. Minden olyan bútor, amit nem csavaroztak a fedélzethez, jobbra csúszott. A poharak és tányérok leestek a földre, a falakon levő fényképek a padlóra zuhantak, és ledőlt az étterem akváriuma.

A kaszinóban a black jack asztal nekivágódott a falnak. Arra gondoltam, menekülnöm kell, mert ha rulettasztal vagy a zsetonos széf mögé szorulok, meg fogok halni

- emlékezett vissza mondta Paula Likamma krupié.

A hajón kitört a pánik. Lent, a szűk folyosókon pizsamás emberek kérdezgették egymást arról, mi történhetett. Nemsokára százak igyekeztek az egyetlen nagyobb, felfelé vezető lépcső felé. A matróz, aki a hídról küldtek, hogy ellenőrizze a garázsfedélzetet, a pánikba esett utasok miatt nem tudott lejjebb jutni, sőt, a felfelé tartó tömegben elesett, és majdnem halálra taposták.

Mindössze 8 perc telt el az első billenés óta. Aki ebben a 8 percen elindult felfelé, annak volt esélye a túlélésre.

Cikkünk folytatódik, kérjük, lapozzon!