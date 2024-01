Az alkohol és a vérnyomás kapcsolata eléggé sokrétű: ha valaki tartósan fogyasztja nagyobb mennyiségben, akkor azzal vérnyomás-emelkedést érhet el, illetve súlyosbíthatja a már meglévő hipertóniát. Sok esetben nem hogy nem árt, de még mérsékelheti is a vérnyomást, ha az ember iszik egy keveset (ez általában egy poharat jelent), ugyanis bizonyos tanulmányok szerint ez akár 2-4 Hgmm-rel is csökkentheti az értéket.

Viszont abban a legtöbb szakértő egyetért, hogy hipertónia esetén inkább a sóbevitel és a stressz csökkentésére, nem pedig az alkohol fogyasztására kéne a hangsúlyt helyezni, hiszen egy-egy deci vörösbor még nem jelent tartós javulást - főleg, ha mellette egészségtelen életmódot folytatunk. (A vörösbor például amellett, hogy antioxidáns hatású, a koleszterinszintre és a vérnyomásra is előnyösen hathat).

- A rendszeresen fogyasztott kis mennyiségű alkohol - 2-3 dl bor férfiaknak, 1-2 dl nőknek - nem okoz gondot, hacsak nincs az illetőnek egyéb problémája (pl. máj-vagy vesebetegsége). Míg a bor akár jótékony is lehet, a tömény italok és a sör a plusz kalória okán generált súlyfelesleg miatt kevésbé ajánlottak, bár kis mértékben nem is tiltottak, mivel adott esetben feszültségoldó, így akár vérnyomáscsökkentő hatású is lehet.

Az alkohol és a gyógyszerek

A rendszeres, vagy túlzott mennyiségű alkoholfogyasztás során az alkohol nehezíti a gyógyszerek lebontását, így a hatásuk megnyúlhat, vagy bizonyos esetekben akár el is maradhat. Ez különösen fontos az ún. angiotenzinkonvertáló enzim gátló (ACEI) csoportba tartozó vérnyomáscsökkentők nagy többségénél, amelyek csak akkor fogják csökkenteni a vérnyomást, ha a májban aktív vegyületté alakulnak át. Ezt pedig az alkohol akadályozhatja!

Az alkohol és a gyógyszerek kölcsönhatása azonban nagyon gyakran kiszámíthatatlan. Pl. az ún. alfa-blokkolót szedőknél az alkohol súlyos hipotóniát okozhat, vagy a verapamil elhúzódóvá teszi az alkohol központi idegrendszeri hatását. Igen rossz gyakorlat és nem követendő példa a vérnyomáscsökkentőket alkohollal bevenni! De igaz ez más gyógyszerekre is - emlékezetet a Blikk.