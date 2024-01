A díszítő hagyományok elterjedtek Európában

A Nature Human Behavior folyóiratban publikált, új tanulmány a jégkorszaki Európából származó, 34 ezer és 24 ezer évvel ezelőttről származó több ezer medált hasonlította össze. Az eredmények azt mutatják, hogy a vadászó-gyűjtögető népességnek legalább kilenc különböző kulturális csoportja létezett a szélesebb, gravetti-kultúrának nevezett populáción belül. És

mindegyik saját, viszonylag eltérő díszítési stílussal rendelkezett.

A temetkezési helyek genetikai adatainak további elemzései felfedték, hogy e kategóriák némelyike ugyanazokat a kulturális díszítéseket használta, még akkor is, ha eltérő felmenőkkel rendelkeztek.

Megmutattuk, hogy lehet két különböző genetikai embercsoport, akiknek valójában közös a kultúrájuk – mondta Jack Baker, a tanulmány vezető szerzője, a franciaországi Bordeaux-i Egyetem régészdoktorandusza a ScienceAlert online tudományos portálnak.

A legkorábbi ismert eset, hogy az ősi emberek gyöngyökkel díszítették magukat, körülbelül 140 ezer évre nyúlik vissza: a mai Marokkóban találtak erre utaló kagylógyöngyöket. A szakemberek azonban megjegyzik: a gyöngyök viselésének gyakorlata csak körülbelül 45 ezer évvel ezelőtt terjedt el igazán, amikor a díszítő hagyományok elterjedtek Európában.

Ez az a pillanat, amikor a személyes dísztárgyak bizonyos fokú változatosságot kezdtek el mutatni – magyarázzák Baker és munkatársai tanulmányukban. – Ez viszont lehetővé teszi a kutatók számára, hogy pontosabban vizsgálják kulturális markerként betöltött szerepüket.

A nyomozás érdekében Baker több ezer kézzel vésett gyöngyről és medálról gyűjtött össze meglévő feljegyzéseket, amelyeket száztizenkettő helyen találtak Európa-szerte, Portugáliától Oroszországig.

A kulturális határok időnként képlékenyek voltak

Koruk és más kapcsolódó leletek alapján ezeket a díszeket korábban egyetlen kultúrának, a gravettieknek tulajdonították. A felső paleolitikum legfontosabb régészeti kultúrája leginkább a vénuszfiguráiról, köztük a Willendorfi Vénuszról ismert, amely mintegy 10 ezer évig virágzott Európa-szerte, mielőtt az utolsó jégkorszak csúcspontja előtt kihalt volna.A díszek sokfélesége azonban lenyűgöző: a tudósok százharmincnégy különböző típusú gyöngyöt azonosítottak, amelyeket a gravetti-kultúra tagjai állati csontokból, fogakból, kagylókból, borostyánból és kőből készítettek. Némelyik egy hal farkára, mások baglyokra hasonlítottak.

Bár a legtöbb „csecsebecsét" a felső paleolitikumi lakások romjainál találták, néhányat olyan temetkezési helyekről tártak fel, ahol DNS-mintákat is gyűjtöttek.

Baker és munkatársai a földrajzi távolságok közötti díszítéseket összehasonlítva kilenc különböző kulturális csoportot azonosítottak, amelyek földrajzi elhelyezkedésüktől függően egyedi preferenciákkal rendelkeznek a különböző típusú gyöngyök iránt. A tudósok szerint ezek a különbségek a sírokban talált leletekben „kristályosodtak ki", és az ékszereket arra használták az emberek, hogy egymást minél gyorsabban azonosítani tudják. Az elemzés azonban arra is utal, hogy a kulturális határok időnként képlékenynek bizonyultak és a szomszédos csoportok időnként stílusokat cseréltek.A leletek azt is bizonyítják, hogy őseink még a zord jégkorszakok idején is gyönyörű medálokat faragtak annak érdekében, hogy azonosítsák népüket és megkülönböztessék magukat másoktól.