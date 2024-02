Hazánkban évente több mint 70 000 új megbetegedést regisztrálnak, és minden évben 16-17 ezer ember halála vezethető vissza a rosszindulatú daganatos megbetegedésekre, ez a szív- és érrendszeri megbetegedések után a második leggyakoribb halálok. A számítások szerint 2035-re megduplázódhat a rákos megbetegedések száma, tehát a lakosság 40%-át fogja érinteni a csaknem 100 féle rákos betegség egyike élete valamelyik szakaszában.

Hazánkban a legyakoribb daganatos betegség a tüdőrák, az emlőrák és a vastagbélrák. A magyar nők esetében továbbra is az emlőrák a leggyakrabban diagnosztizált típus, amelyet a tüdő és a vastagbélrák követ. A férfiaknál a három leggyakrabban diagnosztizált daganattípus a prosztata-, a tüdő- és a vastagbélrák. A tudomány fejlődésének, az innovatív kezeléseknek és az ellátáshoz való jobb hozzáférésnek köszönhetően a korábbiaknál tovább élnek a diagnosztizálást követően a betegek, de fontos kiemelni azt is, hogy szakértők szerint a rákos megbetegedések több mint egyharmada megelőzhető lenne.

Rákbetegségek sokféle ok miatt alakulhatnak ki, de az emlőrák, petefészekrák, prosztatarák, vastagbélrák, melanoma, gyomorrák és a hasnyálmirigyrák is azok közé a daganatos betegségek közé tartozik, melyek kialakulásánál az örökölt génállomány is nagyon meghatározó, míg például a tüdőráknál a kutatások nem mutattak ki genetikai meghatározottságot.

Azoknál a tumortípusoknál, ahol a kialakulás 5-15 %-ban öröklődéshez kötődik, már a rákos sejtek megjelenése előtt, proaktívan ki lehet szűrni a kockázatokat. Éppen ezért javasolt mindenkinek genetikai tanácsadáson részt venni, és egy genetikussal átbeszélni, milyen betegségek fordultak elő a családban, mivel a genetikai meghatározottság gyakrabban jelen van, mint ahogy gondoljuk. Egy egyszerű vérvétellel elvégezhető Proaktív genetikai szűréssel pedig a különböző felnőtt korban rejtetten jelen lévő, de nagy kockázatot jelentő, betegségekre hajlamosító géneket lehet megvizsgálni, így kiderül, hogy mely betegségek kialakulásának legnagyobb a kockázata.

Amennyiben ez a teszt kimutatja a genetikailag meghatározott tumor kialakulásának kockázatát, lehetőség van az adott betegség vonatkozásában egy prevenciós terv felállítására. Olyan életmódbeli változtatások, gyógyszeres kezelések vagy néhány esetben műtét alkalmazhatóak, melyekkel késleltethető vagy akár megelőzhető a daganatos betegségek kialakulása.

Az új, genetikai alapú, személyre szabott megelőzés, illetve orvoslás a daganatos megbetegedések esetében is a legkorszerűbb megoldást nyújtják, hiszen a korai diagnózis az egyik legfontosabb faktor, mely életet menthet. És annál nem lehet korábbi felismerés, mint ha megtudjuk, génjeinkbe milyen mértékű tumorkockázat van kódolva.

Forrás: neweragenetics.hu