Már korábban is sejthető volt, hogy bizonyos gyógyszerek együttes szedése akár komoly egészségügyi kockázattal is járhat. Az American College of Cardiology folyóiratában most közzétett egy nagy port kavart tanulmányt, amely a gyógyszerszedés veszélyeire és a nem kívánt mellékhatásokra hívta fel a figyelmet, a merevedési zavarokra- és a mellkasi fájdalmakra, esetleg szívbetegsére alkalmazott gyógyszerek együttes szedése ugyanis jelentősen növelheti halálunk esélyét. A kutatás több mint 60 ezer férfi részvételével zajlott.

Mellkasi fájdalom és merevedési zavar, egy veszélyes párosítás

A szív- és érrendszeri betegségben szenvedő férfiak merevedési zavarára eddig bevett kezelés volt foszfodiészteráz 5 típusú inhibitorokat, azaz PDE5i-gyógyszert szedni. Egy friss, több mint 60.000 férfi bevonásával készült tanulmány szerint azonban, ha ezt a gyógyszert a mellkasi fájdalommal szemben alkalmazott, nitrátalapú készítményekkel egyidejűleg szedi együtt valaki, jelentősen megnő a szívelégtelenség és a korai halálozás kockázata is – derül ki a Journal of the The Journal című folyóiratban, a közelmúltban publikált tanulmányból. A célunk, hogy hangsúlyozzuk: gondos, betegközpontú mérlegelésre van szükség, ha PDE5i-gyógyszer kerülne felírásra egy nitrátkezelésben részesülő férfinak. – húzta alá a kutatás vezetője, Dr. Daniel Peter Andersson, a stockholmi Karolinska Intézet orvosi tanszékének docense, aki szükségét érzi további vizsgálatoknak is azzal kapcsolatban, hogy a merevedési zavarok elleni készítmények milyen hatással vannak a szív- és érrendszeri betegségben szenvedő férfiakra az esetleges veszélyes mellékhatások miatt.

Az említett gyógyszer alkalmazása meglehetősen ellentmondásos tapasztalatokhoz vezetett eddig, ugyanis a gyógyszer és a nitrátok egyaránt hipotenziót, vagyis alacsony vérnyomást váltottak ki a betegekben azáltal, ahogy különböző módon fejtették ki hatásukat az endothelsejtekben, amelyek feladata a vér és a környező szövetek közötti csere szabályozása.

Veszélyes mellékhatás – amikor nagy a halál kockázata

Annak ellenére, hogy a kézzel fogható kutatási és klinikai irányelvek nem támasztják alá a gyógyszerek egyidejű alkalmazását, "az orvosok úgy látják, hogy egyre növekvő számban folyamodnak merevedési zavaruk gyógyszeres kezeléséert olyan férfiak, akik ér- és szívbetegségben is szenvednek"- mondta Andersson.

A gyógyszerszedés ártalmait célzó vizsgálaton 61.487 koszorúér-betegségben szenvedő, valamint 2005 és 2013 között szívrohamon, esetleg perkután koszorúér-beavatkozáson átesett férfi vett részt.

A résztvevők számára hat hónapon belül két nitrátreceptet is felírtak – egy szublingvális nitroglicerint és egy orális nitrátot.

A résztvevők közül 55.777 férfit csak nitráttal kezeltek, míg 5 710-et nitráttal és PDE5i-vel is. A csak nitrátokkal kezelt személyek átlagos életkora kb. 70-, míg azoké, akiket mindkét szerrel kezeltek mintegy 61 év volt. A kezelés után előbbi csoport tagjainak későbbi kórtörténetét a hat hónapos gyógyszerszedési időszak után mintegy 6 évig évig követték, míg az utóbbiakét megközelítőleg három és fél évig.

A kutatók azt állapították meg, hogy utóbbi csoportban nagyobbnak mutatkozott a korai elhalálozás kockázata, ám mindkét készítményt szedő csoport tagjainak kétszer akkora valószínűséggel kellett átesnie egy újabb revaszkularizáción (az elzáródott koszorúér megnyitása és a keringés helyreállítása), mint azoknak, akik csak nitrátot szedtek.

Dr. Howard C. Herrmannt, a Pennsylvaniai Egyetem szív- és érrendszeri betegségekkel foglalkozó professzorát nem lepték meg az eredmények, meglátása szerint ugyanis a téma szakértői korábban is sejtették mindezt, de a kutatás most komoly figyelmeztetést jelenthet azoknak az orvosoknak, akik a korábbi gyakorlatnak megfelelően mindkét szert felírnák pácienseknek – egyidejű szedést javasolva.

A tanulmánynak vannak gyenge pontjai, hiszen például nem egyértelmű, hogy miként vették magukhoz a betegek a gyógyszereket.

Nem ismerjük minden esetben az időzítést, továbbá azt sem, hogy milyen gyakran és mit kaptak utasításul a páciensek, sőt azt sem, hogy milyen típusú nitrátokat és PDE5i-t kellett szedniük – pedig ez főként azok felezési ideje miatt fontos lenne. - fogalmazott Herrmann, tehát a gyógyszerek minősége sem ismert. A felezési idő azt jelzi, hogy mennyi időbe telik, amíg a gyógyszer hatóanyagának mennyisége a felére csökken, azaz mennyi ideig aktív egy-egy gyógyszer.

Ahhoz, hogy határozottabb következtetéseket lehessen levonni a gyógyszerkombináció egészségre gyakorolt hatásairól, „olyan típusú vizsgálatokra lenne szükség, amelyek során a betegek véletlenszerűen kapnak PDE5-inhibitorokat és nitrátokat, vagy csak utóbbiakat" – tette hozzá Dr. Dimitrios Terentes-Printzios, az Athéni Nemzeti és Kapodisztriai Egyetem kardiológusa.

Azoknak a merevedési zavarban szenvedő betegeknek, akik PDE5i-t szeretnének alkalmazni, alaposan át kell beszélniük orvosukkal a kezelés részleteit – különös tekintettel a nitrátok szükségességére – hiszen ezek együttes szedése komoly egészségügyi kockázattal jár. " - mondta Herrmann. A gyógyszerszedés veszélyei tehát egészségügyi kockázat kialakulása mellett akár a halál kockázatát is hordozhatja.