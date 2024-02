Cikkünk első részében az Estonia katasztrófáját mutattuk be az utasok nézőpontjából . Ezúttal azt járjuk körül, hogy miért nem fogadják el a túlélők, az áldozatok hozzátartozói és a független szakértők a hivatalos baleseti jelentést. Az eredeti vizsgálat szerint műszaki hiba miatt leszakadt a viharban a komphajó felnyitható orra, a víz pedig befolyt a garázsfedélzetre és felborította az Estoniát. A roncsot tengeri sírnak minősítették, így kegyeleti okokból tilos volt búvároknak lemerülniük hozzá. Sőt, a svéd kormány megkezdte a roncs betemetését is, de ezt olyan felháborodás fogadta, hogy a tervet végül feladták. Egy 2020-as, illegális expedíció hatalmas lyukat talált az Estonia oldalán. Ekkor – ismét társadalmi nyomásra – visszavonták a roncs feltárását tiltó törvényt és új vizsgálatot indítottak.

Megkezdődik a hivatalos vizsgálat

A tragédia utáni napokban az érintett országok vezetői egységesen teljes körű vizsgálatot ígértek, sőt, azt is megelőlegezték, hogy kiemelik majd a roncsot. Ingvar Carlsson, az új svéd kormányfő, aki a katasztrófa után, október 7-én lépett a hivatalba, ezt mondta:

Mindent meg kell tenni azért, hogy a felszínre hozzuk az Estoniát.

Ez műszakilag lehetséges lett volna. Ahogy cikkünk első részében jeleztük, a hajó egy mindössze 80 méter mély tengerszakaszon süllyedt el, ami nem számít nagynak a technikai búvárok számára.1988-ban a francia COMEX vállalat mélytengeri búvárai 534 méteres mélységben dolgoztak 8 napon át a Földközi-tengeren. Az elsüllyedt Kurszk atommeghajtású tengeralattjárót pedig 120 méter mélyről emeltéki a Barents-tengeren 2001 októberében.

Az érintett országok megalakították a közös vizsgálóbizottságot (JAIC), amelyben svéd, észt és finn szakértők dolgoztak. A roncs vizsgálatára a norvég Rockwater nevű vállalatot szerződtették, amely a mélytengeri ipari munkákra szakosodott. A víz alatti robotot, amellyel szintén filmezték a roncsot, egy holland cég szállította. A búvárokat két búvárharangban engedték le az Estonia mellé, ahol négy háromfős csoportban folyamatosan dolgoztak 8 napig. A pihenőidejüket is a búvárharangokban töltötték, és végig a 80 méteres nyomásnak megfelelő gázkeveréket lélegezték be.

Ezen a hosszú videón az első 60 perc a távirányítású kamera felvétele:

A hivatalos magyarázat: műszaki hiba történt

A bizottság 1997-ben adta ki a jelentését a katasztrófáról. Ebben az szerepelt, hogy tervezési és kivitelezési hibák miatt nem bírta az igénybevételt az Estonia felnyitható orrának zárszerkezete, és először a baloldalon tört le a nagyméretű zsanér, majd a jobb oldalon is. Egy nagy hullám leszakította a hidraulikus dugattyúk szerkezetét is a hajóról, ekkor az orr leszakadt és magával rántotta a garázsfedélzetet elzáró rámpát. Ezért immár akadálytalanul zúdult be a víz a hajóba, és pillanatok alatt megbillentette a hatalmas hajót. A befolyt sok tonna víz miatt a komp már nem tudott felegyenesedni, és végül felborult, majd elsüllyedt. A vizsgálóbizottság az alábbi animációt készítette a tragédiáról:

A jelentés az észt kapitányt és legénységet is hibáztatta, hogy nem csökkentették a sebességet, és hogy nem jártak utána, mi okozza a folyamatos döndüléseket az orr környékén. Felelősnek nevezték őket azért is, mert az első billenéskor nem reagáltak megfelelően a veszélyre, és hogy nem rendelték el a hajó elhagyását.

A JAIC úgy vélte, hogy hibáztak az érintett országok hatóságai is, amikor engedékenyek voltak a komphajók orrának engedélyezési eljárásaiban.

Az Estonia nem süllyedhetett el úgy, ahogy a jelentésben áll

Az Estonia katasztrófájáért tehát a vizsgálóbizottság a papenburgi Meyer Werft nevű hajógyárat tette felelőssé. A német vállalat létrehozott egy független szakértői csoportot (GGE), amely német, svéd, finn, svájci és brit tudósokból, illetve az egyes országok kutatóintézeteinek szakértőiből állt. A csoport 1995-ben alakult meg, a jelentésüket pedig 2000-ben tették közzé. A több száz oldalas elemzésükben értékelték a hivatalos jelentés megállapításait is.

A német szakértők legfontosabb konklúziója az volt, hogy a fizika törvényszerűségei szerint a komphajónak sokáig fenn kellett volna maradnia a tenger felszínén a borulás után. Az Estonia természetesen előbb-utóbb elsüllyedt volna, de nem annyira rövid idő alatt, mint ahogy történt. Ugyanezért adta vissza a megbízását a hivatalos vizsgálóbizottság egyik svéd tagja, Bengt Schager.

Sok kollégámmal együtt megmagyarázhatatlannak tartottuk, hogyan süllyedhetett el a hajó 15–20 perc alatt. Mivel ezt a kétkedést nem fogadta el a testület, lemondtam.

A GGE szerint semmi más nem magyarázhatja a gyors süllyedést, csak egy lék a hajótesten. A hivatalos vizsgálat azonban azt állította, hogy lék nincs az Estonián, hanem az orr hiányzik róla, ahol befolyt a víz.

Gyanús katonai szállítmány a fedélzeten

A GGE egy másik fontos észrevételt is tett. Az Estonia berakodása után fél órával az észt hadsereg lezárta a dokkot, mert katonai kísérettel két kamion érkezett ide. A teherautók felhajtottak a garázsfedélzetre. Carl Övberg svéd utas azért maradt le majdnem a hajóról, mert a lezárás miatt csak gyalog tudta megközelíteni a hajót. Utolsóként ugrott fel az Estoniára, amikor a matrózok már épp be akarták húzni az utasok számára elhelyezett gyaloghidat. Sara Hedrenius, egy másik utas a fedélzetről nézte végig a kikötő lezárását és a kamionok felhajtását a hajóra.

A hivatalos vizsgálat nem említi a tanúvallomásaikat, és azt sem, hogy épp a különös kamionok miatt indult késve a hajó.

A roncs feltárásának ügye

A német vizsgálat egyértelműen bizonyította, hogy a ködösítés már akkor elkezdődött, amikor a svéd kormány megbízta a korábban említett Rockwatert a roncs vizsgálatával. A merüléseket támogató hajón, a SEMI 1-en a vizsgálóbizottság egyetlen tagja volt jelen, a svéd Börje Stenström. Észtországot csak egyetlen szakértő, Arne Valgma képviselte, de ő nem volt a JAIC tagja. A férfi állítólag aludt, amikor a búvárok először vizsgálták meg az elsüllyedt hajó parancsnoki hídját, mert ettől a merüléstől „nem vártak semmi különöset."

Eltűnt a felvételek egy része

Az alábbi videón Dave Mawston búvár kamerájának felvételeit látják. A búvár a kapitányi híd baloldalán először eltávolította egy betört ablaküveget, majd egy holttestet, egy emberi rzót húzott ki a hajóból. A búvárok hangja a belélegzett hélium miatt magas. Felhívjuk olvasóink figyelmét, hogy megrázó és nyomasztó képek következnek!

A független szakértők részletes jelentésében az áll, hogy a búvárok felvételei körül szinte minden gyanús. A merülést szervező cég 19 videokazettát adott át a svéd Hajózási Hatóságnak, és állítólag csak azokat tartotta meg, amelyekkel a roncs vizsgálatának biztonságosságát igazolhatták egy esetleges későbbi egészségügyi problémánál. Csakhogy a kazettákat két hét múlva állítólag megsemmisítették a Rockwaternél, így már soha nem derülhet ki, mi volt ezeken a szalagokon. Ráadásul a svéd állami archívumból is tűnt el olyan kazetta 2006-ban, amelyen az Estonia roncsának felvételei láthatók.

Cikkünk folytatódik, kérjük, lapozzon!