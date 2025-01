Egyes korok tiltották, mások ünnepelték ezt a bűnös élvezetet

Bár Európába élvezeti cikként érkezett, az amerikai őslakosok – fájdalomcsillapító hatása miatt – gyógyításra használták a dohányt. Fogyasztása bódító hatással járt, ezért gyakran varázslatos szertartások része is volt. Az indiánok békepipája a szövetség vagy szerződéskötés megpecsételésének szertartásos eleme volt.

Bűnös élvezetek

A földrajzi felfedezések számtalan újdonságot hoztak az európai ember mindennapi életébe. Megváltozott a gasztronómia, megjelent a krumpli és a kukorica, de Amerikából származik a kakaó és a dohány is. Sokakat megbotránkoztatott a sodort dohány, amely fogyasztása erős füsttel járt. A dohányzás olyan szokatlan látvány volt, hogy az egyház is elítélte, mivel ördöghöz hasonlóvá teszi az embert. Kolumbusz Kristóf két társa (Rodrigo de Jerez és Luis de la Torre), akik megismertették Európát a füstöléssel boszorkányság vádjával álltak az Inkvizíció elé.

A dohányzás sokáig az úriemberek kiváltsága volt

Fotó: wikimedia commons

Bár a sodrott dohányt Bartolomé de las Casas mutatta be Európának, elterjedése Jean Nicot-hoz köthető, akinek nevéből a nikotin is származik.

Medici Katalin francia királyné is hamar rászokott a dohányra, leginkább kínzó fejfájását enyhítette füstöléssel. I. Erzsébet uralkodása alatt már Angliában is ismerték az Újvilágból származó növényt. A királynő által küldött gyarmatosítók Sir Walter Raleigh vezetésével indultak útnak. Raleigh alapította Újfundlandot, majd 1584-ben Anglia első amerikai gyarmata Virginia megszervezését is vállalta. Érdemeit a királynő lovagi címmel ismerte el, nevét pedig 1928 óta egy cigaretta márka is őrzi.

Drákói szigor

A dohányzás rövidesen nagy népszerűségre tett szert, az egyházi, vagy olykor uralkodói tiltás ellenére. Az Erzsébet királynőt követő I. Jakab szégyenletes cselekedetnek tartotta a füstölést, I. Mihály orosz cár pedig egyenesen megtiltotta fogyasztását. Szigorúan büntették a dohányzókat, ha valakit többször is rajtakaptak, saját pipájával csonkították meg.

A modern korra egyre népszerűbb élvezeti cikket használók a két világháború között megsokszorozódtak. Nem tiltották a használatát, bár a nők esetében voltak korlátozó intézkedések. A 20. század elején a dohányzás szexuálisan túlfűtött tevékenységnek számított.

A szüfrazsettmozgalom kezdett sikereket elérni a női egyenjogúság kérdésében, de New Yorkban, 1908-ban Timothy "Little Tim" Sullivan városi tanácsostanácsosnak nem tetszett, hogy a hölgyek nyilvános helyen cigarettával a kezükben mutatkozzanak. Javaslatot tett a dohányzást tiltó rendeletre, ami hotelekben és éttermekben korlátozná a füstölést nők számára.