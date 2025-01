Pilótahiba miatt elfogyott az üzemanyag, a Boeing lezuhant a dzsungelben

A vészhelyzet bejelentése kötelező, de a kapitány nem jelentett vészhelyzetet, a közvetítő ügyeletesen keresztül sem. Így a mentők nem is kezdhették meg a kutatást. De nem tájékoztatta az utaskísérőket sem, mire számítsanak. Ráadásul csak nézték, hogyan ürülnek ki a tartályok, ahelyett, hogy még működő hajtóművekkel hajtották volna végre a kényszerleszállást. Akkor a hidraulikus és elektromos rendszerek is működtek volna. Így a fékszárnyat sem sikerült teljesen kinyitni, a fényszórók kialudtak, a műszerfal már nem világított - gyakorlatilag vakon csapódtak be az esőerdőbe.