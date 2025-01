Idén 40 éves az Aggteleki Nemzeti Park

A Kessler-ház a jósvafői kijáratnál.

Fotó: Aggteleki Nemzeti Park

Szeptemberben egy rangos tudományos konferencia is megrendezésre kerül, amely az Aggteleki-karszt és barlangjainak UNESCO Világörökségi címének 30. évfordulóját ünnepli. A konferencián a barlangkutatás, a földtudomány és a természetvédelem legfrissebb eredményeit mutatják be, ezzel is hangsúlyozva a térség nemzetközi jelentőségét.

Az aggteleki barlangpénztár a 60-as években.

Fotó: Aggteleki Nemzeti Park

A jubileumi év programjai folyamatosan frissülő eseménynaptárban követhetők a park hivatalos honlapján.

(Forrás: Aggteleki Nemzeti Park: https://greenfo.hu/)