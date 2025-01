Mutatunk egy egyszerű, de extrém módszert, amivel leküzdhető az álmatlanság

Olivier Dupuy, a Montreal-i Egyetem Kineziológiai és Fizikai Aktivitási Tudományok Intézetének docense a következőképp fogalmazott a kiadott közleményben:

Bár ez a tanulmány alapvetően jól alvó emberekre összpontosított, úgy gondoljuk, hogy a kriostimuláció különösen azok számára lehet előnyös, akik alvásgondokkal küzdenek.”

Dupuy és munkatársai a közeljövőben még két további tanulmányt terveznek publikálni, amelyekben részletesebben elemzik a kriostimuláció alvásra gyakorolt hatásait. Emellett a kutatók arra is kíváncsiak, hogy az extrém hideg hogyan enyhítheti a gyulladásos problémákat, illetve miként segítheti az élsportolók gyorsabb regenerálódását. Amennyiben a további kísérletek is igazolják a mostani eredményeket, nem kizárt, hogy a kriostimulációt hamarosan a gyógyászat, a fizioterápia és a sport világában is szélesebb körben elfogadják és alkalmazzák.