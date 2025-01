Súlyos agyi betegséget okozhat egy sokakban ott lappangó vírus

Az Alzheimer-kór kapcsán az Arizonai Egyetem kutatói arra figyeltek fel, hogy a legtöbb ember szervezetében jelen lévő, citomegalovírus (CMV) néven ismert herpeszvírus bizonyos esetekben krónikus bélfertőzést okozhat, és így fontos szerepet játszhat az agyat érintő betegség kialakulásában. A CMV az első fertőzést követően jellemzően nyugalmi állapotba kerül, ám egyes csoportoknál idővel aktívvá válhat - olvasható az egyetem közleményében.

Alzheimer-kórhoz vezethet, ha aktívvá válik a sokakban ott lappangó citomegalovírus (CMV)

Fotó: Science Photo Library via AFP

Ez az aktív formájú kórokozó, a kutatók feltételezése szerint, a bolygóidegen keresztül juthat el az agyba.

Így okozhat Alzheimer-kórt a vírus

A kutatások során kiderült, hogy a krónikus fertőzés során a vírus képes befolyásolni az immunválaszt és elősegíteni az agysejtek károsodását. Különösen az úgynevezett mikroglia sejtek hosszan tartó, gyulladást okozó tevékenysége okozhat gondot: ha folyamatos riasztásban vannak, az pusztító hatással lehet az idegsejtekre. A szakértők megfigyelték, hogy a CMV által érintett személyeknél gyakrabban találtak az Alzheimer-kórra jellemző amiloid plakkokat és tau fehérje-csomókat.

A tudósok több mint száz emberi szövetminta (vastagbél, bolygóideg, agy és gerincvelői folyadék) elemzésével jutottak erre a következtetésre. A jelek szerint a vírus a vastagbélből indul, és egészen az agyig feljuthat, továbbá megtalálható a gerincvelői folyadékban is. A laboratóriumi kísérletek pedig azt mutatták, hogy a CMV jelenléte növelheti az amiloid- és foszforilált tau-fehérje-termelést, illetve sejtkárosodáshoz vezethet.

Fontos azonban megjegyezni, hogy bár a CMV nagyon elterjedt, a krónikus bélfertőzés és az aktív vírus megjelenése viszonylag ritka.

A kutatók jelenleg egy olyan vérvizsgálaton dolgoznak, amely korán felismerheti a CMV aktív formáját, és így az antivirális kezeléseket időben elkezdve megelőzhetővé válhat egyeseknél ez a fajta Alzheimer-típus.

A tanulmány az Alzheimer’s & Dementia: The Journal of the Alzheimer’s Association című folyóiratban jelent meg.