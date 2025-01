Kiderült, mennyire hatásos az aszpirin a rák ellen

A vastagbélrák a világ harmadik leggyakoribb daganatos megbetegedése: 2020-ban 2 millió új esetet diagnosztizáltak és 1 millió halálesetet jelentettek világszerte. Bár az elmúlt két évtizedben az oxaliplatin bevezetésével javultak a kezelési eredmények, azóta nem sikerült új, a gyógyulást jelentősen segítő terápiát kifejleszteni. Az utóbbi időkben felmerült, hogy az aszpirin jó lehet a vastagbélrák ellen. A lehetőség azért is hatott lelkesítően, mert ez a gyógyszer olcsó, és széles körben elérhető. Az elméletek alapján az aszpirin a COX-1 és COX-2 enzimek gátlásával csökkentheti a polipok és a vastagbélrák örökletes formáinak kialakulását. Ám kérdéses volt, hogy a már kialakult vastagbélrák ellen hatásos lehet-e az aszpirinszedés. Mivel idáig nem állt rendelkezésre bizonyíték, a szakértők új kutatásba kezdtek.

Megvizsgálták, mennyire hatásos az aszpirin szedése a rák ellen

Fotó: DIGICOMPHOTO/SCIENCE PHOTO LIBRA

Nagyszabású kutatás vizsgálta az aszpirin rákellenes hatását

A 2009-ben elindított ASCOLT elnevezésű tanulmány célja az volt, hogy megbízható, randomizált eredményeket szolgáltasson arra vonatkozóan, hogy az aszpirinszedés milyen hatással lehet a már diagnosztizált és kezelés alatt álló vastagbélrák kiújulásának esélyére.

A publikáció a The Lancet Gastroenterology & Hepatology című rangos orvosi szakfolyóiratban látott napvilágot.

Összesen 11 ország 1587 résztvevőjét vonták be a vizsgálatba. Olyan felnőtt betegeket figyeltek meg, akik Dukes C vagy magas kockázatú Dukes B stádiumú vastagbélrák, illetve Dukes B vagy C stádiumú végbélrák miatt estek át műtéten, majd ezt követően három hónapnyi kemoterápiában részesültek.

A pácienseket két csoportra osztották: az egyiknek napi szinten 200 mg aszpirint adtak, míg a másik csupán placebót kapott. A készítményeket három éven át szedték, majd öt éves megfigyelési időszak következett. A betegút feltérképezése során rendszeres orvosi vizsgálatok, képalkotó ellenőrzések és vastagbéltükrözések (kolonoszkópia) segítették a kiújulás mielőbbi felismerését.