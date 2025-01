Balerina akart lenni, színésznőként ért a csúcsra Audrey Hepburn

Római vakáció, Sabrina vagy Álom luxuskivitelben, csupán három alkotás Audrey Hepburn legendás filmjei közül, amelyekkel örökre nyomot hagyott a mozi és a divat világában. Elegáns stílusa napjainkig hatással van az öltözködésre, önzetlen embersége pedig példaként áll évtizedekkel halála után is.

Audrey Hepburn a My Fair Lady forgatásán Harry Stradling operatőrrel

Fotó: Wikimedia Commons/Warner Bros

Előkelő családba született Audrey Kathleen Ruston, akit a magánéleti válságok és a háború okozta szenvedés már gyermekként sem kerülte el. Élete első évei idilli boldogságban teltek, szülei válása azonban szétszakította a családot. A harmincas években anyját és apját lenyűgözte Hitler fellépése – a színésznőt azonban már gyermekként is taszította a politika. A háború előtti éveket apjánál töltötte Angliában, ahol egy kenti leányiskola növendéke volt, mígnem 1939-ben Hollandiában élő anyjához költözött.

Audrey Hepburn: gyógyító dallamok

A következő években Európa-szerte pusztított a háború, Audrey és családja saját bőrén tapasztalta meg az éhezés és a meg nem szűnő félelem borzalmait. Már kislányként balerina szeretett volna lenni, de az angliai évek alatt még inkább beleszeretett a táncba. Amikor tudott, amíg lehetett táncolt és miközben a külvilágból a náci megszállás feszültségeit viselte, a zene és a mozdulatok belső gyógyírként hatottak rá. Nem tartotta meg magának az élményt, bár tilos volt – mivel a megszállás után nem csatlakozott a náci művészeket összegyűjtő intézményekhez – táncórákat és előadásokat szervezett.

William Holden társaságában a Sabrina (1954) c. filmben. Partneréhez gyengéd érzelmek fűzték, de eljegyzésüket végül felbontották

Fotó: Wikimedia Commons/

A „fekete estéken” csak gyertyák világítottak, tapsolni pedig nem volt szabad. A tizenéves Audrey csatlakozott a holland ellenálláshoz, a „fekete esték” bevételeivel is a földalatti mozgalmat támogatta.

1945-ben önkéntes munkát vállalt egy kórházban, de angoltudásával is segíteni próbált.

A tánc mindig a szívéhez közel maradt, a háború után Amszterdamba költözve folytatta tanulmányait. Bár tehetséges volt, a színpadon nem érvényesült – legalábbis nem balerínaként. Színésznő lett, stílusikon és példakép.

A legféltettebb titok

A háború utáni években musicalekben kapott szerepeket, emellett modellként is dolgozott. Álma, hogy balerina legyen, nem vált valóra, de színésznőként felért a csúcsra. A Római vakációval robbant be Hollywoodba, ahol Anna hercegnő szerepében bűvölte el a nézőket és a kritikusokat is. Alakítását Oscar-díjjal jutalmazták, a következő évek pedig szerepesőt hoztak számára. A Sabrinában Humphrey Bogart partnere lett, Rex Harrisonnal a legendás My Fair Lady-ben játszott együtt.