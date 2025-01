Az ayahuasca döbbenetes előnyeit tárták fel

Az ayahuasca hagyományosan a Banisteriopsis caapi szőlőt és a Psychotria viridis leveleit egyesíti, amivel az N,N-dimetiltriptamin (DMT) és béta-karbolinok hatásos keveréke jön létre. Ezek a vegyületek együttesen váltanak ki hallucinogén utazásokat, amelyeket gyakran misztikusnak, mélyen introspektívnek és a spirituális világhoz mélyen kapcsolódónak írnak le.

Az ayahuasca egy különböző amazóniai növényekből készült, tudatmódosító hatású főzet

Egy nemrégiben készült tanulmány a maga nemében a legnagyobb, több mint 10 800 személyt kérdeztek meg ötven országból, akik közül 7576-an részletes mentális egészségügyi adatokat szolgáltattak. A kutatók megállapították, hogy az ayahuasca gyakori használata alacsonyabb pszichés szorongással és nagyobb pszichológiai jóléttel járt együtt. Ezek az eredmények a legkülönfélébb csoportban is fennmaradtak, függetlenül a korábbi mentális egészségügyi diagnózisoktól.

Az ayahuascát az őslakos közösségek évszázadok óta használják gyógyításra és spirituális célokra, de növekvő globális népszerűsége ellenére nem ismerjük jól a mai környezetben a mentális egészségre gyakorolt hatásait

– mondta a PsyPostnak adott interjúban a kutatás vezető szerzője, Daniel Perkins, a Swinburne Egyetem adjunktus docense és a Melbourne-i Egyetem vezető kutatója, amit a ZME Science online tudományos portál idéz.

A kutatás az ayahuasca potenciális előnyeit befolyásoló kulcsfontosságú tényezőket tárta fel:

a misztikus élmények intenzitását,

a személyes belátások mélységét és

a közösségi kapcsolatok erősségét.

Azok a résztvevők, akik erősebb misztikus vagy introspektív epizódokról számoltak be, általában nagyobb javulást mutattak a mentális egészségükben. Hasonlóképpen: az ayahuasca támogató csoportos környezetben történő fogyasztása ezeket az előnyöket felerősítette. A szakembereket is meglepte, hogy az ismételt ayahuasca-használat és a mentális egészség javulása közötti pozitív összefüggések milyen következetesek voltak, még számos más tényező figyelembevétele után is. Azt találták, hogy a mentális egészség és a jólét előnyei még az ayahuasca-használat szociális és közösségi aspektusainak ellenőrzése után is jelen voltak, amelyek önmagukban is javíthatják a jólétet.