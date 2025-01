Ez volt az Egyesült Államok öt legnagyobb légi katasztrófája

Ez volt Amerika történetének mindmáig legsúlyosabb légi katasztrófája



1979. május 25-én az American Airlines 191-es járata közvetlenül a chicagói O'Hare nemzetközi repülőtérről való felszállás után lezuhant. A járat 258 utassal és 13 fős személyzettel a fedélzetén Los Angelesbe tartott az amerikai nagyvárosból. A balesetet szenvedett gép fedélzeten tartózkodók közül senki sem élte túl a katasztrófát és rajtuk kívül még két további személy is életét vesztette, akik egy javítóműhelyben dolgoztak. Az American Airlines 191-es járatának katasztrófája volt az Amerikai Egyesült Államok mindeddig legsúlyosabb légi balesete.

A balesetet szenvedett DC 10-es archív fotója

Fotó: Wikimedia Commons

A baleset körülményeinek kivizsgálásában részt vett szakértők megállapították, hogy a McDonnell Douglas DC-10 három hajtóműves óriásgép egyik szárny alatti hajtóműve felszállás közben letört és a kifutópályára zuhant. Az emelkedésben lévő gép a leszakadt hajtómű miatt fellépő tolóerő-aszimmetria, illetve a sérült szárny miatt irányíthatatlanná vált, átfordult, majd a kifutópálya végétől hozzávetőleg egy mérföld (1,65 km) távolságra egy lakópark melletti mezőre zuhant.

A kerozinnal feltöltött DC-10-es amikor a földnek csapódott azonnal kigyulladt, így a fedélzeten tartózkodóknak így semmi esélyük sem maradt a túlélésre.

Az amerikai légtérben történt legsúlyosabb légi katasztrófa áldozatainak emlékére az Opeka-tó partján emlékművet építettek, alig két mérföldre a becsapódás helyszínétől.



Túl agresszíven kormányzott az első tiszt, 265 ember halt meg



Az American Airlines 587-es járata a New York-i Kennedy (JFK) nemzetközi repülőtérről szállt fel 2001. november 12-én. Az Airbus A300-as utasszállító úti célja a Dominikai Köztársaság volt, amikor is közvetlenül a felszállás után New York Queens kerülete felett lezuhant. A tragikus katasztrófában a fedélzeten tartózkodó 251 utas és a 9 fős személyzet is életét vesztette. Rajtuk kívül további öt, a földön tartózkodó személy is meghalt.