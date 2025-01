Igazi horror, ahogy a férfi bőre hirtelen szürkévé vált

A szokatlan, szürke bőrszín korántsem jelentett újdonságot az orvosoknak. Mint kiderült, a férfi bőrének, körmének és szemének halvány hamuszürke árnyalata állítólag öt évvel korábban megjelent. Az elvégzett vérvizsgálatok hamarosan felfedték a „bűnöst”: az ezüstöt. A fém a legtöbb emberben megtalálható koncentráció több mint negyvenszeresét érte el a férfi szervezetében.

Egy másik férfi, Paul Karason sokkolta a világot, amikor felfedte kék bőrét

Fotó: Yahoo

Az ezüst túltengés miatt:

a bőr alatt,

a verejtékmirigyek,

az erek és

a bőrszálak membránjában apró oxidált szemcsékbe gyöngyözött.

A The New England Journal of Medicine tudományos szaklapban publikált tanulmány szerint az argyria néven ismert ezüst szisztémás felhalmozódása a testszövetekben ritka, de korántsem ismeretlen. Szélsőséges esetekben nagy kiterjedésű, feltűnően kéknek vagy szürkének tűnő, szabadon hagyott bőrfelületek is maradhatnak utána.

A férfi bőre régóta palaszürke árnyalatban játszik

Történelmileg ez az állapot azokat a kézműveseket és bányászokat érintette, akik szorosan együtt dolgoztak az ezüsttel. A fém számos esetben azonban az olyan gyógyszerekből is felszívódott, amelyek ezüstöt tartalmaztak az antimikrobiális tulajdonságai miatt.

A ezüstkolloidot továbbra is használják anélkül, hogy tudományos bizonyítékok támasztanák alá a hatékonyságát. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal arra figyelmeztet, hogy az összetevő jelenleg nem tekinthető biztonságos vagy hatékony eszköznek semmilyen betegség vagy állapot kezelésére

– mutattak rá a szakemberek a ScienceAlert online tudományos portálnak.

Hozzátették: ez nem jelenti azt, hogy az ezüstön alapuló „kezelések” ne lennének könnyen elérhetőek a világban, amiket gyakran étrend-kiegészítőként forgalmaznak. Ezekről azt állítják, hogy segítenek a méreganyagok kiürítésében vagy támogatják a szervezet védekezőképességét.

Ezüstszemcsék felhalmozódása a verejtékmirigyek alapmembránjában

Fotó: Lee et al., NEJM , 2024

A fém általában belsőleg, a tüdőn, a bőrön vagy az emésztőrendszeren keresztül, töltött részecskeként szívódik fel, és a testben való szállítása során messzire és széles körben lerakódik.

Ahol a napfény UV-sugárzása eléri, az ezüstionok elektronokat „foghatnak” és olyan formába alakulhatnak át, amely reakcióba lépve tompa szürke vagy kék színt tükröző vegyületeket képezhet.

Amint arról a nemrég közzétett esettanulmány is beszámol, a 84 éves férfit jóindulatú prosztatadaganattal kezelték, és az egyetlen gyógyszere egy finaszterid nevű, közönséges antiandrogén volt, amely elvileg nem tartalmaz ezüstöt. A páciens évekig pincérként dolgozott és a munkahelyén nem találtak nyilvánvaló ezüstszennyeződési forrást. Mivel egyik szomszédja sem mutatott hasonló bőrszín-változást, az otthoni környezetében történő expozíció szintén valószínűtlen. Az esete tehát továbbra is rejtély.