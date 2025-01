Itt ünnepelték Budapest megszületését, amit kölcsönből építettek

A szétbombázott Redoute épülete 1849-ben

Fotó: Wikimedia Commons

A főhomlokzaton a két oldalsó rizalit között az öttengelyes középrész földszintjén nyitott árkádok vannak, félköríves záródású nyílásokkal. A könnyed középrész és az erőteljes sarokkiképzések ellentéte kiemeli az épület újszerű szerkezetét. Az oldalhomlokzatok egyszerűbbek és részben magyaros szalagdíszítésűek.

A homlokzati szobrok a magyar történelem legnagyobb alakjait, többek között Zsigmond, IV. Béla, I. (Nagy) Lajos és I. Mátyás királyokat, Mária Terézia királynőt, Széchenyi Istvánt és Hunyadi Jánost ábrázolják.

Az épület rövid időn belül a pesti kulturális élet kedvelt központja lett. A koncertteremben bálokat, fogadásokat is rendeztek, az I. Ferenc József megkoronázása alkalmából 1867-ben rendezett bálon az uralkodó is részt vett. Itt ünnepelték 1873-ban Pest, Buda és Óbuda egyesítését, azaz Budapest megszületését is, majd a főváros egyesítésének 50. évfordulóján rendezett koncerten Bartók Béla, Kodály Zoltán és Dohnányi ez alkalomra írt műveit mutatták itt be.

Az ostrom idején súlyosan megrongálódott

Az új Vigadó épületébe még a megnyitó évében visszatért Liszt Ferenc, Szent Erzsébet legendája című oratóriumának bemutatóján ő vezényelt. A Vigadó falai között megfordult Johann Strauss, Mascagni, Antonín Dvorák, gyakran hangversenyezett itt a Budapesti Filharmóniai Társaság zenekara (Magyarország legrégebben működő zenekara), itt debütált a zongoraművész Dohnányi Ernő és Fischer Annie. 1881-ben itt mutatták be Johannes Brahms B-dúr zongoraversenyét, melyen a német zeneszerző maga játszotta a szólót, a zenekart pedig Erkel Sándor vezényelte. Egy évvel később,

1882-ben a Vigadó újságírói bálján mutatta be először Puskás Tivadar a „Dalműtelefon” technológiáját, amely operaelőadásokat közvetített telefonvonalakon.

A Vigadó 1945-ben, Budapest ostroma idején olyan súlyosan megrongálódott, hogy vita folyt arról, helyreállítsák-e. 1954-ben aztán felkerült a műemlékek jegyzékébe, s az ötvenes évek végén a szakemberek kitartó követelésére engedélyezték újjáépítését (bár az illetékesek többször példálóztak azzal, hogy a pénzből iskolákat is lehetne építeni).