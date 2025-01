Szédítő sebességgel hasították az eget a Concorde repülőgépek

A repülés évszázada számtalan rekordot döntött meg. Amióta az ember a levegőbe emelkedett, két cél motiválta: minél gyorsabban és minél magasabbra szállni. Az első repülőgépek után a 20. század rohamos fejlődést hozott, ami az 1970-es évekre lehetővé tette a szuperszonikus, minden eddiginél gyorsabb repülőgéptípus kifejlesztését. Az „ég királynőjének” is nevezték a Concorde járatait, amelyek a hangsebességnél kétszer gyorsabban szelték át az eget. A francia és brit együttműködésből születő utasszállításra is alkalmas jármű nevében is hordozza a két ország összefogását – a concorde szó már az antant szövetség nevéből is ismerősen cseng, jelentése baráti megegyezés, egyetértés.

Az első Concorde gép a levegőbe emelkedik, 1969. március 2.

Fotó: Wikipédia / André Cros

Nemcsak a két európai nemzet célja volt a lehető leggyorsabb repülő elkészítése, amerikai és szovjet fejlesztések is zajlottak, már az 1950-es évek elejétől. A Concorde először 1969-ben szállt a felhők fölé és a sorozatos tesztelések után 1976-ban már utasok is jegyet válthattak rá.

Concorde: három óra alatt New Yorkban

A globalizálódó világ „összezsugorodásának” következő állomása volt, a Londont és New Yorkot elválasztó 10 ezer kilométer, amit az új géptípus a korábbinál jóval gyorsabban tett meg. A rekordot 1996-ban állították be, amikor a járat 2 óra 52 perc és 59 másodperc alatt ért Amerikába. Ez az út egy „mezei” utasszállítónak napjainkban körülbelül 8 órát vesz igénybe.

A British Airways New Yorkban kiállított járműve

Fotó: Wikipédia / Kurkoe

A sebességet azonban meg kellett fizetni, a Concorde jegyárai meglehetősen leszűkítették az utazóközönséget. Elsősorban a nyugati világ gazdasági elitje utazott a szuperszonikus repülővel, de II. Erzsébet is szívesen szállt vele a magasba. Az átlagembereknek elérhetetlen árak miatt a repülés rajongói akár éveket is spóroltak, hogy utazni tudjanak valamelyik Concorde járaton.

Az első és utolsó

Több mint két évtizeden át uralta a levegőt és egyetlen halálos áldozattal járó balesetet sem szenvedett a géptípus, amikor 2000 nyarán a párizsi Charles De Guelle reptérről felszálló járat tragikus körülmények közt lezuhant. Az Air France 4590 számú járata tökéletes időben indult útnak 100 utassal és 9 főnyi személyzettel a fedélzetén.

Már a felszállást követő percekben észlelték a hibát – a toronytól pedig jelzést kaptak – hogy az egyik hajtómű meghibásodott.

A kapitány kényszerleszállást próbált végrehajtani a pár kilométerrel arrébb fekvő Le Bourget reptéren, azonban nem értek el odáig. A repülőgép szállodára zuhant Párizs külvárosában, a balesetet a gépen senki nem élte túl és a szálloda vendégei közül is többen áldozatul estek a tragikus eseményeknek.